Сколько компаний в Украине получили право создать частные группы ПВО: Минобороны раскрыло цифры

В Украине 30 компаний получили от Министерства обороны право создать частные группы противовоздушной обороны. Часть таких подразделений уже выполняет боевые задачи и участвует в уничтожении российских дронов.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве также раскрыли данные по количеству поданных заявок на участие в проекте.

По состоянию на момент публикации, разрешение на создание частных групп ПВО получили 30 компаний. Всего в Министерство обороны поступило 43 заявки на формирование таких подразделений.

По информации ведомства, около половины заявок подалиоператоры и предприятия критической инфраструктуры. Остальные обращения подали представители частного сектора.

В Министерстве обороны отметили, что группы нескольких предприятий уже привлечены к выполнению боевых задач.

"Группы нескольких предприятий уже выполняют боевые задачи: сбили более 20 разведывательных БпЛА типа Zala и ударных типа Shahed, среди них и реактивный", – сообщили в ведомстве.

В Минобороны отмечают, что такие подразделения интегрированы в национальную систему ПВО. Они работают под управлением Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, 12 апреля 2026 года в Украине начали работать первые элементы частной системы противовоздушной обороны, созданной на основе дистанционно управляемых пулеметов. Новое решение уже применяется для защиты критической инфраструктуры и доступно для заказа бизнесом.

Также OBOZ.UA сообщал, частная ПВО может иметь разные форматы, в том числе перехватчики, однако сейчас реализуется вариант в виде сети башен с установленными пулеметами. Эту систему создала компания Carmin Sky. Разработчик использовал украинские технологические решения с искусственным интеллектом, которые помогают оператору выявлять и поражать цели.

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