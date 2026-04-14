'Важный эксперимент': в Минобороны объяснили, как работает частная ПВО с дистанционно управляемыми пулеметами

В Украине реализуют экспериментальный проект частной противовоздушной обороны на базе дистанционно управляемых пулеметов. Он должен усилить защиту критической инфраструктуры и привлечь частный сектор к системе ПВО.

Видео дня

Об этом в телеэфире рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. по его словам, инициативу уже тестируют как часть общей системы обороны.

Он пояснил, что частная ПВО может иметь различные форматы, в том числе перехватчики, однако сейчас реализуется вариант в виде сети башен с установленными пулеметами. Эту систему создала компания Carmin Sky. Разработчик использовал украинские технологические решения с искусственным интеллектом, которые помогают оператору выявлять и поражать цели.

"Частная ПВО может быть разного формата, например, перехватчики, но сейчас ребята из компании Carmin Sky построили частное ПВО в формате сети башен, на которые установлен пулемет и это не просто пулемет, а это также украинское решение. Это пулемет на основе платформы с искусственным интеллектом, он помогает оператору находить цели, атаковать", – отметил "Флеш".

По словам "Флеша", оператор может управлять системой дистанционно. По его словам, этот проект является важным экспериментом для расширения участия частных компаний в сфере ПВО.

"Это действительно для нас очень важный эксперимент, мы стараемся сделать так, чтобы частные компании имели возможность так же работать в области ПВО. Это действительно инновационный проект, мы сейчас наблюдаем за результатами, как это будет работать и ожидаем, что многие другие компании будут также нам помогать", – подчеркнул он.

Бескрестнов подчеркнул, что деятельность частной ПВО контролируют ВСУ. Такой подход позволяет эффективнее защищать важные объекты инфраструктуры.

"Это частное подразделение в сфере и сети ПВО, и эта частная ПВО является частью общей ПВО Украины. Она дает возможность защищать "критичку" – важные объекты", – отметил советник.

По его словам, система пока работает на расстоянии 2 километров, поскольку базируется на турелях с пулеметами Browning. Он также добавил, что компании могут самостоятельно создавать собственные системы защиты или заказывать такие услуги.

"Это защита критической инфраструктуры и любая компания может построить свою защиту, любая компания может заказать эти услуги у другой компании, и мы рассчитываем, что в деле защиты нашей страны все варианты возможны, доступны и будут добавлять нам плюсы в защите страны. Мы делаем ставку на сегмент частной ПВО", – подытожил "Флеш".

Что предшествовало

В Украине новый подход к противовоздушной обороне с привлечением частных компаний, уже дал первые результаты. На Харьковщине частное подразделение ПВО уничтожило несколько вражеских беспилотников.

Проект планируют расширить на другие регионы страны. Одна из компаний в рамках инициативы создала собственную группу ПВО и интегрировала ее в общую систему обороны, где во время боевых задач были сбиты дроны типов Shahed и Zala.

Министерство обороны также предоставило 13 компаниям статус уполномоченных, что позволяет им формировать собственные подразделения ПВО. После подготовки они смогут приобщиться к выполнению боевых задач.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!