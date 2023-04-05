Сколько немцев выступают за предоставление Украине современных истребителей и увеличение военной помощи: результаты соцопроса

Преимущественное большинство граждан Германии высказались против передачи современных истребителей Украине. В общей сложности 64% опрошенных заявили, что НАТО не должно предоставлять украинской армии боевые самолеты.

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При этом лишь 28% немцев высказались "за", а остальные респонденты – 8% – ответили "не знаю" или не захотели давать ответ. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Trendbarometer, проведенного немецкими телекомпаниями RTL и ntv, передает DW.

Стоит отметить, что граждане Германии также разошлись во мнении касательно увеличения объемов военной помощи Украины. Согласно результатам соцопроса, 49% немцев считают такие планы неправильными. При этом 47% граждан Германии поддерживают увеличение военной помощи ВСУ.

К слову, между Восточной и Западной Германией существуют значительные отличия в отношении этого вопроса. Так, на западе страны 51% населения высказался "за" увеличение военной помощи, а 45% – "против". В то же время на востоке 72% граждан ФРГ высказались "против" этих планов и только 24% – "за".

Что касается политических взглядов опрошенных, то наибольшая доля сторонников увеличения военной помощи Украине среди избирателей партии "Союз 90/Зеленые" (78%), а наибольшая доля противников – среди избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" (91%).

Напомним, в начале 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что речи о возможном предоставлении Германией истребителей Украине пока не идет. Немецкие политики объясняют это опасениями эскалации войны.

Ранее Шольц спрогнозировал, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется на длительное время. При этом агрессивная война будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор Владимир Путин не поймет, что аннексировать значительную часть украинской территории ему не по силам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 23 марта Словакия объявила о передаче Украине первых четырех МиГ-29. За их штурвалами сидели украинские пилоты. В ближайшие недели Братислава обещает поставить все 13 обещанных самолетов.

– 16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что первые четыре истребителя МиГ-29 будут переданы Киеву в ближайшие дни.

– Дуда ранее говорил о готовности Варшавы передать МиГ-29 в составе международной коалиции. По его словам, у Польши еще есть "десяток МиГ-29", полученных в начале 90-х от армии ГДР. На смену им страна получит современные FA-50 из Южной Кореи и американские F-35. При этом официально не уточнялось количество самолетов, которые Польша планирует передать Киеву. Также не назывались сроки.

– Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что на вооружении украинских Воздушных сил уже есть МиГ-29, а дополнительные истребители смогут обеспечить запас запчастей и даже в небольшом количестве станут помощью украинской авиации.

– По мнению военного эксперта Олега Каткова, поставки модернизированных МиГ-29 будут "более чем сильным усилением ВСУ".