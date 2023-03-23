Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29: подробности

Первые четыре истребителя МиГ-29 переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики. За штурвалами истребителей сидели украинские пилоты.

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Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. В ближайшие недели Украина получит все обещанные истребители.

"Первые четыре истребителя МиГ-29 были переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики. Я хотел бы поблагодарить все вовлеченные стороны за их фантастическую профессиональную работу. Словакия находится на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписали себя заглавными буквами в современную мировую историю, что говорит о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", – отметил он.

Надь также уверил, что Словакия продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

"Правительство будет продолжать помогать спасать невинные человеческие жизни, кто бы и по каким бы корыстным или другим причинам ни начал войну. Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины, и это Россия, когда она выведет свои войска, война немедленно закончится", - написал глава оборонного ведомства Словакии.

Он добавил, что переброску осуществляли украинские пилоты, по согласованию с ВВС Словакии и другими компонента, которые обеспечили безопасность переброски и необходимую документацию.

Больше подробностей он не сообщил из соображений безопасности. Однако заверил: в течение нескольких следующих недель планируется передача других самолетов, ранее Словакия вызвалась передать Украине. Об их поставках обещают сообщать после того, как они будут уже на территории нашего государства.

Напомним, в начале марта стало известно, что Словакия может передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29. Тогда западные издания писали, что если Братислава решится на этот шаг, она станет первой страной-членом НАТО, которая предоставит Вооруженным силам Украине боевые самолеты.

Словакия прекратила использование своих МиГ-29 еще летом прошлого года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию – раньше этим занимались вернувшиеся на родину российские техники. В то же время Воздушные силы ВСУ активно летают на МиГах.

16 марта польский президент Анджей Дуда заявил, Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.