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Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29: подробности

Лилия Рагуцкая
War
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Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29: подробности

Первые четыре истребителя МиГ-29 переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики. За штурвалами истребителей сидели украинские пилоты.

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Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. В ближайшие недели Украина получит все обещанные истребители.

"Первые четыре истребителя МиГ-29 были переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики. Я хотел бы поблагодарить все вовлеченные стороны за их фантастическую профессиональную работу. Словакия находится на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписали себя заглавными буквами в современную мировую историю, что говорит о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", – отметил он.

Надь также уверил, что Словакия продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

"Правительство будет продолжать помогать спасать невинные человеческие жизни, кто бы и по каким бы корыстным или другим причинам ни начал войну. Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины, и это Россия, когда она выведет свои войска, война немедленно закончится", - написал глава оборонного ведомства Словакии.

Он добавил, что переброску осуществляли украинские пилоты, по согласованию с ВВС Словакии и другими компонента, которые обеспечили безопасность переброски и необходимую документацию.

Больше подробностей он не сообщил из соображений безопасности. Однако заверил: в течение нескольких следующих недель планируется передача других самолетов, ранее Словакия вызвалась передать Украине. Об их поставках обещают сообщать после того, как они будут уже на территории нашего государства.

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29: подробности

Напомним, в начале марта стало известно, что Словакия может передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29. Тогда западные издания писали, что если Братислава решится на этот шаг, она станет первой страной-членом НАТО, которая предоставит Вооруженным силам Украине боевые самолеты.

 Словакия прекратила использование своих МиГ-29 еще летом прошлого года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию – раньше этим занимались вернувшиеся на родину российские техники. В то же время Воздушные силы ВСУ активно летают на МиГах.

16 марта польский президент Анджей Дуда заявил, Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

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