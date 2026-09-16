Сколько предприятий в Украине присоединились к частной ПВО: Минобороны раскрыло цифру

В Украине 81 предприятие присоединилось к осуществлению мероприятий частной противовоздушной обороны. В середине июля таких предприятий было 51.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве также раскрыли данные о количестве поданных заявок на участие в экспериментальном проекте.

Что известно

Экспериментальный проект по привлечению предприятий к частной противовоздушной обороне стартовал по инициативе Минобороны в конце 2025 года. Он направлен на дополнительную защиту объектов, которые систематически подвергаются атакам вражеских беспилотников.

На данный момент 81 предприятие уже получило статус уполномоченных на осуществление мероприятий противовоздушной обороны. Всего заявки на участие в экспериментальном проекте подали 92 предприятия из различных отраслей и областей Украины, отметили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что такие группы интегрированы в национальную систему ПВО. Они работают под управлением командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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"Частная ПВО не действует автономно. Ее группы являются частью многоуровневой системы защиты неба и находятся под управлением Воздушных сил ВСУ", – отметили в Минобороны.

Отметим, что по состоянию на начало июня в Украине 30 компаний получили от Министерства обороны право создать частные группы противовоздушной обороны. Часть таких подразделений уже выполняет боевые задачи и участвует в уничтожении российских дронов. На тот момент в Министерство обороны поступило в общей сложности 43 заявки на формирование таких подразделений. Около половины заявок подалиоператоры и предприятия критической инфраструктуры. Остальные заявки поступили от представителей частного сектора.

Напомним, 12 апреля 2026 года в Украине начали работать первые элементы частной системы противовоздушной обороны, созданной на основе дистанционно управляемых пулеметов. Новое решение уже применяется для защиты критически важной инфраструктуры и доступно для заказа бизнесом.

Также OBOZ.UA сообщал, что частная ПВО может иметь различные форматы, в частности перехватчики, однако в настоящее время реализуется вариант в виде сети башен с установленными пулеметами. Эту систему создала компания Carmin Sky. Разработчик использовал украинские технологические решения с искусственным интеллектом, которые помогают оператору обнаруживать и поражать цели.

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