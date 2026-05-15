Российская Z-корреспондент Анастасия Кашеварова начала менять свою риторику относительно российской агрессии против Украины. Медийщица-пропагандистка заявила, что вопрос мобилизации, который поднимается в военном командовании ВС РФ, может стать катастрофой.

Об этом она заявила в эфире пропагандистского радио "Спутник". По ее словам, если это решение примут – то государство-террориста ждет исключительно массовое жертвоприношение.

"Если можно мобилизовать пять миллионов человек – у нас оружие для них есть? И нужно ли вообще их мобилизовать, потому что если мы в дальнейшем будем тратить человеческий ресурс, загоняя под дроны тысячи людей... для чего? Чтобы они просто погибли? Сколько россиян погибает: и калеки, и без вести пропавшие", – жалуется Кашеварова.

В то же время по информации российского антивоенного Telegram-канала "Сеятель ветра", Z-блогеры и российские военкоры стали заявлять, что в случае мобилизации мобилизованным не хватит оружия, техники, а также "толковых командиров".

У роспропаганды истерика из-за неудач РФ

Заметим, комментируя провалы российской армии пропагандист Владимир Соловьев раскритиковал работу российской противовоздушной обороны. Он заявил, что Украина смогла организовать эффективную систему отслеживания воздушных угроз, тогда как в России до сих пор не могут наладить надлежащую защиту.

Медийщик также поставил под сомнение официальные объяснения по перехвату беспилотников, возмущаясь тем, что дроны могут преодолевать большие расстояния над территорией России и оставаться незамеченными.

Кроме того, он заявил, что Украина еще с начала войны наладила систему оповещения и отслеживания воздушных угроз, в частности на базе вышек мобильной связи. Пропагандист также раскритиковал должностных лиц, ответственных за российскую систему ПВО, и заявил об отсутствии единого центра ответственности.

Напомним, российский пропагандист Захар Прилепин пожаловался, что Украина значительно сильнее, чем они представляли. В частности, Украина достигает ощутимого преимущества в использовании дронов, зато россияне теряют захваченные территории и "тенденции ухудшаются".

Как сообщал OBOZ.UA, другой роспропагандист Дмитрий Стешин пожаловался на изменение характера боевых действий из-за развития украинских технологий. Он признал, что использование дронов и роботизированных систем влияет на ситуацию на фронте.

