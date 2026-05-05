'Обстоятельства изменились': пропагандист Прилепин пожаловался на 'излом' на фронте и заговорил о поражении России

Российский пропагандист Захар Прилепин пожаловался, что их "СВО" идет не по плану и Украина значительно сильнее, чем они представляли. В частности, Украина достигает ощутимого преимущества в использовании дронов, зато россияне теряют захваченные территории и "тенденции ухудшаются".

Такое мнение пропагандист высказал в своем канале. По его словам, сейчас "обстоятельства поменялись" и при такой динамике Россия проигрывает.

Российский пропагандист пожаловался, что ход их преступной войны и ее последствия совсем не такие, какими они себе представляли. На фронте произошел перелом, и он явно не в пользу России.

Главным фактором проигрыша россиян пропагандист признает преимущество Украины в воздухе.

"Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в "птицах", – признал пропагандист.

Он выдал своим подписчикам горькую для себя правду о том, что они никогда в жизни не завоюют Славянск и другие города, и открыто предупреждает, что при такой динамике они очевидно проиграют.

"Мы не зайдем в Славянск, не поставим там флаг в центре города", – пожаловался пропагандист.

К тому же открыто признал, что в российском информационном пространстве не говорят вслух о реальной ситуации преимущества Украины, "как и о многом другом не говорят".

В то же время не скрывает, что "тенденции ухудшаются", и предупреждает, что при такой динамике оккупанты проигрывают.

"При сохранении текущих тенденций мы начнем зримо проигрывать самой Украине", – предупреждает Прилепин.

Как писал OBOZ.UA, российский пропагандист Дмитрий Стешин пожаловался на изменение характера боевых действий из-за развития украинских технологий. Он признал, что использование дронов и роботизированных систем влияет на ситуацию на фронте.

