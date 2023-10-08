Сколько танков и авиации в ЦАХАЛе: как может развиваться война в Израиле

В субботу, 7 октября, правительство Израиля официально подтвердило переход в состояние войны. При этом стало известно о немалом вооружении ЦАХАЛа.

Об этом сообщает издание Defence-ua. Кадровый состав сухопутных войск ЦАХАЛа насчитывает 126 тысяч военнослужащих, сведенных в отдельную разведывательную бригаду, 3 бронетанковые бригады, 4 механизированные бригады, 2 легкие бригады, 1 воздушно-десантная бригада.

В их распоряжении более 400 танков Merkava MkIV, около 290 тяжелых БТР типа Namer и около 400 тяжелых БТР типа Nagmachon, и 500 единиц M113A2. По инженерным и машинам поддержки заявлена только номенклатура – Namer и Puma, M88A1 и M113 ARV, MAB, M48/60 и MTU. По количеству противотанковых средств с ракетами семейства Spike детализации тоже нет.

Есть детализация только по имеющейся артиллерии в составе кадровых частей ЦАХАЛа – 250 САУ типа M109A, 30 систем M270 MLRS и неназванное количество РСЗО IMI Lynx калибра 306 мм, 250 минометов калибра 81 мм. Из средств армейской ПВО – неназванное количество FIM-92 Stinger и систем Machbet.

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На хранении в ЦАХАЛ – ориентировочно 700 танков типа Merkava MkIII и ориентировочно 200 танков Merkava MkIV, ориентировочно 100 тяжелых БТР типа Achzarit и более 5 тысяч бронетранспортеров типов M113A1/A2.

Самоходная артиллерия – 30 САУ типа M109A2, 36 САУ M107 калибра 175 мм и 36 единиц M110 калибра 203 мм. Также – 171 буксируемая артсистема калибра 155 мм, типов M-46, M-68/M-71 и M-839P/M-845P. По РСЗО на консервации цифры таковы – 18 единиц M270 MLRS, 20 единиц LAR-290 и 50 единиц LAR-160. Минометы – более 1,6 тысячи единиц, в том числе 1,1 тысяча минометов 81 мм, 650 минометов калибра 120 мм и 16 минометов М-66 калибра 160 мм.

Если брать парк вертолетов, то в распоряжении ЦАХАЛа в общей сложности 43 вертолета типа AH-64 Apache, 39 единиц S-70A Black Hawk, 25 единиц CH-53D Sea Stallion, 10 единиц UH-60A Black Hawk и шесть Bell 2. Основа транспортной авиации – 18 самолетов C-130 различных модификаций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В результате контртеррористической операции, начатой армией обороны Израиля ЦАХАЛ в секторе Газа, по состоянию на 8 октября поражены уже 800 объектов. Десятки праворадикальных боевиков ХАМАС уничтожены.

– Издание Bloomberg написало, что атака ХАМАС на Израиль, жертвами которой стали сотни людей, может считаться одним из самых больших за полвека провалов израильской разведки. Нападение предполагало такое планирование и координацию военных действий, о которых должны знать разведывательные службы.