Сколько украинцев находится в плену России с 2022 года: названа цифра

С 2022 года более тысячи украинцев до сих пор находятся в российском плену. В целом количество пленных украинцев оценивается примерно в семь тысяч человек.

Видео дня

Об этом в интервью медиа рассказал Богдан Охрименко, руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. По его словам, значительная часть тех, кто попал в плен в начале полномасштабной войны, остается там до сих пор. Речь идет как о гражданских, так и о военных, которые оказались на пути оккупантов во время попытки захвата Киева.

"Мы работаем с российской стороной, чтобы этих людей вернули в первую очередь, потому что плохое питание и медицинское обеспечение, системный садизм к нашим гражданским и военным дают о себе знать. Мы понимаем, что эти люди должны быть в приоритете, потому что их ресурс исчерпывается", – отметил Охрименко.

Во время второго этапа так называемого "пасхального обмена" удалось вернуть 193 украинца, которых удерживали в Грозном. Украинская сторона ведет переговоры по освобождению граждан, которых удерживают на территории Чечни. Однако этот процесс осложняется тем, что места содержания в Чечне не подчиняются Федеральной службе исполнения наказаний России. По словам Богдана Охрименко, этот вопрос могут решить в ближайшее время.

Отдельно он отметил, что россияне во время обменов не проявляют активного интереса к возвращению собственных граждан. В некоторых случаях Украина вынуждена убеждать Россию забирать своих военнопленных, в том числе и иностранцев, которые воевали на ее стороне.

"Не было ни одного запроса от российской стороны, кроме северных корейцев. Несколько раз они спрашивали, готовы ли мы отдать именно северокорейцев", – добавил Охрименко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые обмены пленными с Россией и рассчитывает, что уже в ближайшее время часть украинцев сможет вернуться домой. Речь идет как о военных, так и о гражданских, которые находятся в неволе. Работа продолжается по каждой фамилии отдельно.

Также OBOZ.UA сообщал, 24 апреля, Украина и Россия провели новый обмен военнопленными. Он был проведен в формате 193 на 193. Домой вернулись военные из ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Нацполиции, Государственной специальной службы транспорта. Среди них есть раненые военнослужащие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!