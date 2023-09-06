Сколько в Украине продлится мобилизация и какие специальности нужны армии: разъяснение

С началом масштабного российского вторжения в Украине было введено военное положение и общая мобилизация, которые с тех пор уже несколько раз были продлены. В частности, в июле Верховная Рада поддержала президентские законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 15 ноября 2023 года.

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Таким образом, в сентябре в Украине продолжится призыв военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Какие специальности необходимы Вооруженным силам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Продолжение всеобщей мобилизации

С начала вторжения РФ военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали несколько раз:

– с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

– с 25 мая по 23 августа 2022 года;

– с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

– с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

– с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

– с 20 мая по 18 августа 2023 года;

– с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Что такое всеобщая мобилизация

Всеобщая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов ВСУ, которые осуществляются по всей территории Украины в течение 90 дней после объявления. В этот период призыву на военную службу подлежат все украинцы от 18 до 60 лет (в основном мужчины), признанные способными служить в армии.

При необходимости на военную службу призывают командиры соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба ВСУ.

Какие специальности нужны ВСУ в сентябре 2023 года

Капитан ВСУ Валерий Прозапас в эфире "Еспресо" рассказал о потребности в людях для украинского войска. Он отметил, что Украина не может "пройти весь путь тем составом армии, которым началась война":

"Людям нужно доносить, что большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные силы. Да, это неприятно слышать. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем нужно людям".

Сейчас ВСУ нужны разные специалисты – штурмовики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, операторы дронов, водители, парамедики. Мобилизовать могут не только на передовую, но и для выполнения других, "мирных" обязанностей, в частности в штабах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине изменили список болезней для оценки пригодности к военной службе и службе в резерве. Изменения разработало командование Медицинских сил ВСУ совместно с Минздравом.

– В Раде зарегистрировали проект закона, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот же документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а не желающих воевать – привлекать к работе на экономику.

– Могут ли сотрудники военкоматов или полиции останавливатьавто для вручения повестки, читайте в материале по ссылке.

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