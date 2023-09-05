В Украине изменили список болезней для оценки пригодности к военной службе: разъяснение Медицинских сил ВСУ

В Украине изменили список болезней для оценки пригодности к военной службе и службе в военном резерве. Изменения разработало командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины совместно с Министерством здравоохранения.

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Об этом сообщило официальное интернет-издание Минобороны "АрмияInform". Отмечается, что эти нововведения обусловлены тем, что в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и т.д.

Поскольку изменения в расписании болезней для оценки пригодности военнослужащих вызвали неоднозначную общественную реакцию, где не обошлось без вмешательства российских подразделений ИПСО, в Командовании медицинских сил ВСУ решили дать разъяснение.

Чтобы не было двусмысленной или ложной трактовки внесенных изменений, представитель Командования подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко объяснил ключевые аспекты этой темы.

"Эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе", – пояснил Мирошниченко.

Что изменилось

Ранее в военное время по статьям Расписания болезней военно-врачебная комиссия (ВЛК) должна принимать постановление "пригодный к военной службе", за исключением статей: 2-в (клинически излеченный туберкулез), 4-в (вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций), 5-в (бессимптомный ВИЧ), 12-в(), 13-в (болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций), 14-в (легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики), 17-в (невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием), 21-в (медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы), 22-в (эпизодические и пароксизмальные расстройства).

Согласно внесенным изменениям, эти слова исключили. Теперь по "спорным" статьям пригодным будут признавать всех.

Теперь ВЛК одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к службе должно принимать постановление о пригодности к службе по конкретной военной специальности.

Объяснение Медицинских сил ВСУ, кого касаются изменения

Теперь ВЛК принимает решение индивидуально, пригоден ли мужчина к военной службе.

Если у человека есть определенная болезнь, не позволяющая по состоянию здоровья проходить военную службу, то такого человека не могут мобилизовать в армию.

Если есть заболевания, которые находятся в продолжительной ремиссии (3-5 лет) и это подтверждено лабораторными исследованиями, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение – пригодный или непригодный. В таком случае принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности.

"Относительно лиц, которые будут призываться теперь на военную службу с хроническими (и другими) заболеваниями, следует разъяснить, что такие люди и до внесения изменений в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях. Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах", – объяснил Мирошниченко.

Кроме того, существуют ограничения по состоянию здоровья для распределения военных в те или иные рода войск. Так, например, военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШУ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

"Например, военнослужащий обладал хроническим вирусным гепатитом, который никак себя не проявлял. Такие случаи не единичны. В то же время некоторые лица часто манипулируют, имея определенные заболевания, считают, что имеют основания избежать службы по состоянию здоровья. Но, опять же, решения принимаются индивидуально на основании объективных данных состояния их здоровья", – объяснил Дмитрий Мирошниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В то же время украинское правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы. С 1 августа появился ряд изменений в общих правилах. В первую очередь, они будут касаться солдат срочной службы, но в выдаче повесток ничего не изменится.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот же документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а не желающих воевать граждан привлекать к работе на экономику государства.

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