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В Украине изменили список болезней для оценки пригодности к военной службе: разъяснение Медицинских сил ВСУ

Надежда Данищук
War
3 минуты
498
В Украине изменили список болезней для оценки пригодности к военной службе: разъяснение Медицинских сил ВСУ

В Украине изменили список болезней для оценки пригодности к военной службе и службе в военном резерве. Изменения разработало командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины совместно с Министерством здравоохранения.

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Об этом сообщило официальное интернет-издание Минобороны "АрмияInform". Отмечается, что эти нововведения обусловлены тем, что в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и т.д.

Поскольку изменения в расписании болезней для оценки пригодности военнослужащих вызвали неоднозначную общественную реакцию, где не обошлось без вмешательства российских подразделений ИПСО, в Командовании медицинских сил ВСУ решили дать разъяснение.

Чтобы не было двусмысленной или ложной трактовки внесенных изменений, представитель Командования подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко объяснил ключевые аспекты этой темы.

В Украине изменили список болезней для оценки пригодности к военной службе: разъяснение Медицинских сил ВСУ

"Эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе", – пояснил Мирошниченко.

Что изменилось

Ранее в военное время по статьям Расписания болезней военно-врачебная комиссия (ВЛК) должна принимать постановление "пригодный к военной службе", за исключением статей: 2-в (клинически излеченный туберкулез), 4-в (вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций), 5-в (бессимптомный ВИЧ), 12-в(), 13-в (болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций), 14-в (легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики), 17-в (невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием), 21-в (медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы), 22-в (эпизодические и пароксизмальные расстройства).

Согласно внесенным изменениям, эти слова исключили. Теперь по "спорным" статьям пригодным будут признавать всех.

Теперь ВЛК одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к службе должно принимать постановление о пригодности к службе по конкретной военной специальности.

Объяснение Медицинских сил ВСУ, кого касаются изменения

Теперь ВЛК принимает решение индивидуально, пригоден ли мужчина к военной службе.

Если у человека есть определенная болезнь, не позволяющая по состоянию здоровья проходить военную службу, то такого человека не могут мобилизовать в армию.

Если есть заболевания, которые находятся в продолжительной ремиссии (3-5 лет) и это подтверждено лабораторными исследованиями, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение – пригодный или непригодный. В таком случае принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности.

"Относительно лиц, которые будут призываться теперь на военную службу с хроническими (и другими) заболеваниями, следует разъяснить, что такие люди и до внесения изменений в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях. Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах", – объяснил Мирошниченко.

Кроме того, существуют ограничения по состоянию здоровья для распределения военных в те или иные рода войск. Так, например, военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШУ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

"Например, военнослужащий обладал хроническим вирусным гепатитом, который никак себя не проявлял. Такие случаи не единичны. В то же время некоторые лица часто манипулируют, имея определенные заболевания, считают, что имеют основания избежать службы по состоянию здоровья. Но, опять же, решения принимаются индивидуально на основании объективных данных состояния их здоровья", – объяснил Дмитрий Мирошниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине военное положение и общая мобилизация были продлены до 15 ноября. Соответственно, в сентябре в ряды ВСУ продолжат призывать мужчин военнообязанного возраста.

В то же время украинское правительство расширило перечень сфер, работники которых могут быть забронированы. С 1 августа появился ряд изменений в общих правилах. В первую очередь, они будут касаться солдат срочной службы, но в выдаче повесток ничего не изменится.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот же документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а не желающих воевать граждан привлекать к работе на экономику государства.

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