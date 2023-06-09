Скоординировали позиции перед 'Рамштайном': Зеленский провел телефонный разговор с Марком Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел 9 июня телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Глава государства поблагодарил нидерландское правительство за гуманитарную помощь для ликвидации последствий российского теракта на Каховской дамбе, а также проинформировал Рютте о ситуации в зоне техногенной катастрофы и на поле боя.

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В ходе разговора Зеленский и Рютте скоординировали позиции перед очередным "Рамштайном". Подробности переговоров сообщил президент Украины.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Спасибо за гуманитарную помощь для ликвидации последствий российского теракта на Каховской дамбе. Рассказал о текущей ситуации в регионе техногенной катастрофы, а также на поле боя", – отметил Зеленский.

В частности, Нидерланды передали Украине после российского теракта на Каховской ГЭС спасательные лодки, насосы, фильтры для воды, полевые госпитали и другое оборудование.

Также стороны обсудили актуальные оборонные нужды Украины.

"Обсудили продолжение сотрудничества по безопасности, в частности по подготовке украинских пилотов и усилению воздушного щита Украины. Скоординировали позиции перед очередной встречей в формате "Рамштайн", – отметил Зеленский.

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в столице Бельгии в Брюсселе 15 июня. Главы министерств обороны стран-союзников нашего государства намерены обсудить создание коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины".

Не мог этот разговор обойтись и без упоминания о возвращении в Украину "скифского золота": Верховный Суд Нидерландов сегодня, 9 июня, принял окончательное решение о передаче Украине музейных экспонатов с выставки "Крым – золотой остров в Черном море", которые на момент начала оккупации и аннексии Крыма по России находились в Нидерландах.

"Отметил окончательное решение нидерландского Верховного Суда передать "скифское золото" Украине. Нидерланды подтвердили свое лидерство в защите международного права. Спасибо за поддержку!" – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 9 июня Верховный суд Нидерландов поставил точку по делу "скифского золота" и постановил, что артефакты должны быть возвращены Украине.

Коллекция из 565 музейных предметов из Крыма была привезена для экспонирования в археологическом музе Алларда Пирсона в Амстердаме 6 февраля 2014 года. Экспонаты предоставили Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник Херсонес Таврический и Бахчисарайский историко-культурный заповедник.

После того, как в марте Россия оккупировала Крым, нидерландский музей решил не передавать экспонаты ни полуострову, ни Украине до решения суда. Разбирательства по этому делу продолжались до 2023 года

Все это время Россия пыталась добиться через суды, чтобы передали ценности "крымским музеям". Обосновать свои претензии оккупанты не смогли и 27 сентября 2022 года Верховный суд Нидерландов отказал России по делу украденного в Украине "скифского золота".