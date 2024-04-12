'Скорая' отказалась ехать на вызов: в Кировоградской области раненый на фронте военный умер на руках матери. Фото

В Кировоградской области, в поселке Смолино, умер тяжело раненный на фронте военный Дмитрий Заика, не дождавшийся приезда медицинской помощи. По словам родственников, врачи отказались прибыть по вызову.

Об этом в своем сообщении на странице Facebook сообщил фотожурналист Евгений Завгородний. "Сегодня похоронили моего родственника Дмитрия Заику. Он был тяжело ранен на фронте. Но добили его местные медики, вернее, они ничего не сделали и тем самым его убили", – говорится в сообщении.

Он рассказал, что утром состояние военного внезапно ухудшилось, и мать немедленно вызвала скорую. Однако медицинский персонал так и не явился.

По словам Завгородного, мать кричала, что ее сын умирает, но медики находили причины, почему они не могут прибыть по вызову. При этом отделение больницы было всего в 500 метрах, а недавно им даже выделили новую скорую. В течение часа мать пыталась оказать первую помощь, делая искусственное дыхание и массаж сердца.

Медики не прибыли и тогда, когда соседи и сын раненого сами отправились в больницу за помощью.

"Соседи и сын Димы, тоже добровольцем ушедший на войну, ездили в больницу звать на помощь. Не достучались", – уточнил он.

Отмечается, что Дмитрий Заика скончался на руках у матери.

"Вот такая ситуация. Я до сих пор не могу поверить, что такое произошло в родном городе с родными людьми. Виновные должны быть наказаны", – добавил Евгений Завгородний.

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