Скорость — более 400 км в час: что известно о новом перехватчике реактивных дронов "Зорелит v5"

Украинская компания "Влучник" завершила внутренние испытания дрона-перехватчика "Зорелит v5". Аппарат предназначен для борьбы со скоростными воздушными целями, в частности с реактивными ударными БПЛА.

Видео дня

Об этом "Влучник" сообщил изданию "Милитарный". В компании отметили, что дрон уже можно поставлять в войска, а воинские части могут заключать с производителем прямые контракты.

Каковы характеристики "Зорелита v5"

Максимальная заявленная скорость дрона — 416 км/ч, а дальность полета на одном заряде составляет до 47 км. При крейсерской скорости около 200 км/ч он может находиться в воздухе примерно 17 минут.

Дрон рассчитан на установку боевой части массой от 300 до 600 граммов.

Директор ООО "Влучник" Степан Радибог сообщил, что после кодификации изделие планируется сделать доступным для закупки через "еБали".

Главные истории дня

Какие цели может перехватывать

"Зорелит v5" предназначен для перехвата воздушных целей непосредственно на маршруте их полёта.

По данным производителя, дрон может применяться против разведывательных беспилотников, российских "Герберов" и "Гераней-2", а также скоростных реактивных БПЛА "Герань-3" и "Герань-4".

Заявленная скорость позволяет перехватчику действовать против целей при крейсерской скорости 300–350 км/ч.

Какое оборудование предусмотрено

Дополнительно комплекс может оснащаться системой автоматического обнаружения и подсветки цели с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Также разработчики предусмотрели автоматическое доведение перехватчика до цели на заключительном участке полета.

Ещё одна опция — интеграция с системой SkyMap. Она позволяет автоматически вывести дрон в район нахождения цели и построить оптимальную траекторию перехвата с учётом расхода заряда батареи.

Производитель также заявляет о возможности удаленного управления аппаратом и передачи видео через интернет.

В базовую комплектацию входят поворотный механизм камеры, система управления ELRS с возможностью выбора рабочего диапазона, видеопередатчик мощностью 2,5 Вт, а также плата инициирования боевой части с дистанционным подрывом и физической чекой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 сентября Служба безопасности Украины во второй раз за день применила новый украинский дрон-перехватчик против российского реактивного "Герань-5". Владимир Зеленский опубликовал видео работы аппарата и отметил, что вражескую цель поразили бойцы военной контрразведки СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!