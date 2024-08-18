Скрыто провели разведку: в ВСУ показали, как разминировали Курскую область перед операцией. Видео
Инженерные войска Сил поддержки Вооруженных сил Украины еще до начала активной фазы операции в Курской области России скрыто, в условиях информационной тишины, провели инженерную разведку. Воины одними из первых зашли на территорию врага, чтобы разминировать проходы для техники наших защитников.
Видео работы Героев поделилось в Facebook командование Сил поддержки ВСУ. В ролике собрано несколько эпизодов расчистки приграничья Курщины от мин, установленных армией РФ.
Пресс-служба командования отметила: инженерные войска вместе с побратимами выполняют очень важные задачи инженерного обеспечения, используют различную технику и оружие, наносят потери противнику минно-взрывными заграждениями.
На Курщине, кроме прочей техники, использовались установки советской разработки УР-77 "Метеорит". Они способны создавать проходы в противотанковых минных полях.
"Инженерные войска – впереди первых! Слава Украине!" – подытожили военные.
Как писал OBOZ.UA:
– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и приносит положительные результаты.
– Источник The Wall Street Journal считает: чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области России, государству-агрессору потребуются больше бойцов, чем есть у Киева на этом участке фронта. В СМИ назвали цифру в 20 000 обученных российских военнослужащих.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!