Скрыто провели разведку: в ВСУ показали, как разминировали Курскую область перед операцией. Видео

Инженерные войска Сил поддержки Вооруженных сил Украины еще до начала активной фазы операции в Курской области России скрыто, в условиях информационной тишины, провели инженерную разведку. Воины одними из первых зашли на территорию врага, чтобы разминировать проходы для техники наших защитников.

Видео дня

Видео работы Героев поделилось в Facebook командование Сил поддержки ВСУ. В ролике собрано несколько эпизодов расчистки приграничья Курщины от мин, установленных армией РФ.

Пресс-служба командования отметила: инженерные войска вместе с побратимами выполняют очень важные задачи инженерного обеспечения, используют различную технику и оружие, наносят потери противнику минно-взрывными заграждениями.

На Курщине, кроме прочей техники, использовались установки советской разработки УР-77 "Метеорит". Они способны создавать проходы в противотанковых минных полях.

"Инженерные войска – впереди первых! Слава Украине!" – подытожили военные.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что операция Сил обороны в Курской области идет по плану и приносит положительные результаты.

– Источник The Wall Street Journal считает: чтобы вытеснить Вооруженные силы Украины с территории Курской области России, государству-агрессору потребуются больше бойцов, чем есть у Киева на этом участке фронта. В СМИ назвали цифру в 20 000 обученных российских военнослужащих.

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