"Следует избегать эскалации": премьер Италии выступила против отправки французских войск в Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку войск Запада в Украину. Мелони опасается, что такой шаг якобы может привести к эскалации.

Об этом, как передает агентство ANSA, премьер-министр заявила во время выступления в Сенате страны перед саммитом лидеров ЕС. Последний назначен на 21-22 марта.

Политик подтвердила поддержку Киева в поисках "справедливого мира". Она подчеркнула, что Москва в течение многих лет "систематически нарушает подписанные соглашения и международное право".

Однако идея отправить военных на территорию Украины Мелони не по душе. Она считает, что это риск спровоцировать "опасную эскалацию, которой следует избегать любой ценой".

Премьер Италии в своем выступлении также осудила фиктивные выборы президента России на временно оккупированных территориях Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил против размещения западных войск в Украине. По его словам, это "сотрет путь к дипломатии".

– Агентство ANSA со ссылкой на отчет разведки страны заявляло, что Россия ведет "гибридную" войну против Италии. Для влияния на будущие европейские выборы Кремль использует дезинформацию, кибератаки и усиление миграции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!