'Франция не говорит от имени НАТО': министр обороны Италии прокомментировал идею размещения западных войск в Украине

В Италии выступили против размещения западных войск в Украине. Там считают, что такой шаг "сотрет путь к дипломатии".

Соответствующее заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa. В частности, он сказал, что Франция и Польша, где поддерживают идею отправки западных войск в Украину, не могут делать заявления за все НАТО.

"Франция и Польша могут говорить от себя, а не от имени НАТО, которое изначально формально и добровольно оставалось вне войны в Украине. Ввести войска в Киев означает сделать шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии. Нет смысла наводить такой аргумент сейчас после двух лет войны", – высказался Крозетто.

Он также заявил, что превращение РФ в военную экономику делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО в военном производстве.

Гвидо Крозетто добавил, что Украина права, заявляя, что поставки вооружения с Запада проходят медленно.

"Запад обнаружил, что у него гораздо меньшие производственные мощности, чем у России, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но которое все равно ниже российского", – считает итальянский министр.

Крозетто также заявил, что Запад должен предоставить Украине всю возможную поддержку, но не исключать другого возможного способ разрешения конфликта, "активизируя дипломатические каналы с большей силой и настойчивостью".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече президентов, глав правительств и министерств 28 стран мира, которая состоялась в Париже по его инициативе, не исключил возможности отправки войск в Украину и передачи Киеву дальнобойного оружия. По его словам, на Западе консенсуса по этому вопросу пока нет, однако такое развитие событий отвергать нельзя.

– Позже Макрон подтвердил, что его заявление было сделано сознательно, а также уточнил, что Париж может отправить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.

– Президент Польши Анджей Дуда пояснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

– По данным Politico, Франция собирает коалицию стран, которые поддерживают отправку войск в Украину.

– В Испании, Италии и Бельгии не согласились с предложением Франции, сославшись на материальную помощь, которую они оказывают и которую считают достаточной.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

– Глава МИД Польши Радослав Сикорский накануне заявил, что некоторые страны НАТО уже отправили в Украину своих военных. Он также поддержал инициативу Макрона по отправке в Украину контингента НАТО.

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