Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые западные страны уже отправили в Украину своих военнослужащих. Называть эти страны глава польской дипломатии отказался.

Он также добавил, что поддерживает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск НАТО в Украину, ведь это "нарушит спланированный Россией сценарий". Такое заявление Сикорский сделал в ходе дискуссии в польском парламенте, приуроченной к 25-летию вступления Польши в Североатлантический альянс.

По словам министра иностранных дел Польши, "некоторые страны" Запада уже направили в Украину своих военных.

"В отличие от других политиков, не стану перечислять эти страны", – добавил Сикорский.

Инициативу Макрона по отправке в Украину контингента НАТО глава польской дипломатии оценил одобрительно.

"Поддерживаю инициативу президента Эммануэля Макрона", – сказал Сикорский.

Он назвал идею президента Франции "изобретательным ходом", который нарушит спланированный Россией сценарий хода войны в Украине.

"Запад долен реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию", – убежден министр иностранных дел Польши.

Сикорский также отметил, что, начав вооруженную агрессию против Украины, Российская Федерация продемонстрировала собственную неспособность воспринять западные ценности. Это государство не может мирно сосуществовать со своими соседями, поэтому НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.

Напомним, ранее Макрон сделал ряд заявлений по поводу размещения западных войск в Украине и поставки дальнобойного оружия. По его словам, западные лидеры обсуждают возможную необходимость в будущем отправить в Украину свои войска, консенсуса по этому вопросу нет, однако такое развитие событий отвергать нельзя.

Заявления Макрона поспешили опровергнуть некоторые западные лидеры, в том числе федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Сам же президент Франции впоследствии заявил, что сознательно предложил отправить войска в Украину, а позже уточнил, что его страна может отправить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.

Между тем издание Politico заявило, что Франция собирает коалицию стран, поддерживающих отправку войск в Украину.