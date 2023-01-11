''Следующие 24 часа будут критическими, но мы выдержим'': украинский военный рассказал CNN о ситуации в Соледаре

Воин Вооруженных сил Украины, который держит оборону в Соледаре Донецкой области сказал, что следующие сутки станут решающими для города. При этом он заявил, что российские оккупанты не заблокировали Соледар, бои продолжаются.

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В комментарии журналистам издания CNN в среду, 11 января, украинский военнослужащий отметил, что ситуация в городе "очень сложная". "Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой", – сказал он.

Воин опроверг слова главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который заявил, что оккупанты якобы взяли под контроль всю территорию Соледара.

"Не верьте тому, что они говорят. Мы держимся. Хотя практически самостоятельно. Без командиров", – сказал он, добавив, что российские захватчики глушат украинскую связь. Это затрудняет координацию между подразделениями и связь с командирами.

Солдат сказал, что следующие 24 часа будут "очень трудными" для города и его защитников.

"В эти дни для города все решится. Поскольку мы в ловушке, они хотят нас окружить", – сказал он. Военнослужащий также отметил, что если ближайшие части удержат свои позиции, его подразделение сможет безопасно отступить.

В сообщении также добавили, что команда CNN находится примерно в 7 км от Соледара, где продолжаются жестокие бои с российскими войсками. Журналисты отметили, что слышат непрерывные звуки артиллерии.

Они также сообщили, что украинские войска находятся на месте, речи про их бегство или отступление нет.

"В нескольких километрах от линии фронта украинские войска сохраняли спокойствие, выполняя свои обязанности по техническому обслуживанию и материально-техническому обеспечению, без каких-либо признаков неминуемого отступления или отхода", – говорится в материале.

Также корреспонденты видели на окраинах города много военных боевых и медицинских машин из Польши, Франции, США и Великобритании. Также на месте находился глава гражданской администрации Соледарского района, который помогал раздавать гуманитарную помощь местным жителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска пытаются прорвать оборону нашей армии и полностью захватить Соледар. Однако оккупанты не имеют успеха.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что заявления российских военных о захвате Соледара не соответствуют действительности. Город до сих пор находится под контролем Сил обороны Украины.

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