'Следующий год будет ключевым': Зеленский поздравил украинских дипломатов с праздником и указал на вызовы относительно завершения войны

Президент Владимир Зеленский в День работников дипломатической службы обратился с поздравлениями к украинским дипломатам. Глава государства заявил, что следующий 2025 год будет ключевым для приближения мира, защиты интересов Украины и ее народа.

Видео дня

С поздравлениями для дипломатов Зеленский выступил в Министерстве иностранных дел Украины 22 декабря. Он выразил благодарность за работу "ради интересов Украины, интересов каждого и каждого в нашем государстве, наших людей".

Глава государства напомнил, что Украина проходит уже третий год полномасштабной войны, сохраняя свою независимость, суверенитет и способность достичь и достигать необходимых результатов.

За прошедший год Украина смогла стать сильнее и стать ближе к цели, которая объединяет весь ее народ: нам нужно преодолеть оккупанта, победить это зло, ведь украинцам нужен справедливый мир, и каждый украинский дипломат должен работать именно ради этого, сказал Зеленский.

"Быть послом Украины, быть украинским дипломатом – это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что именно было вами сделано для нашего приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев. Следующий год будет ключевым с точки зрения именно этой задачи. Мы должны сделать все, чтобы 2025 год стал для Украины годом справедливого мира", – заявил он.

Говоря о следующем году, президент напомнил о событиях, происходящих в мире:

"Мы все понимаем, что в январе – после смены администрации Соединенных Штатов Америки – произойдет и много изменений в международных делах. В следующем году в некоторых ключевых странах – Германии, Польше прежде всего и других – выборы. Также постоянно меняется внутренний баланс сил и настроения у таких регионах как Ближний Восток, регион Заливы, Северная Африка, Сахель, Латинская Америка.

Также необходимо продвижение интересов Украины в отношениях с Китаем, Индией и другими государствами Азии, развитие реального партнерства с Японией, более содержательные отношения с Кореей, добавил Зеленский.

"В мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины требуется реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это – работа наших дипломатов", – сказал он.

По словам президента, среди задач украинских дипломатов – быть "во всех нужных кабинетах", в медиа, в общении со "всеми нужными для Украины людьми и быть понятными – так, чтобы у Украины было необходимое".

Зеленский поблагодарил всех, кто "работает не просто на усталость в конце рабочего дня или на благодарность непосредственного руководителя, не с 9 до 18 часов, а на результат для Украины".

Дополняется...