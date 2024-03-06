'Слово 'невозможно' существовать не должно': конгрессмены от обеих партий призвали Пентагон предоставить Украине дальнобойные ATACMS

Группа конгрессменов США от обеих партий обратилась к министру обороны США Ллойду Остину с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Ответ Пентагона и Белого дома ожидается.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев. Он отметил, что акцент – именно на ракетах, способных преодолевать расстояние в 300 км.

Чернев выразил надежду, что после шага США в этом направлении у федерального канцлера Германии Олафа Шольца тоже не останется сомнений в предоставлении нашему государству ракет Taurus.

"В прошлый раз именно так сработала схема с Леопардами после анонса передачи нам Абрамсов", – объяснил он.

"Поддержка в Конгрессе по этому вопросу у нас есть. Ждем, что ответит Белый дом и Пентагон. Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", – подчеркнул заместитель председателя комитета.

Напомним, представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что ведомство, как и вся администрация президента США Джо Байдена, призывает Конгресс немедленно принять законопроект с дополнительным финансированием, предусматривающий более 60 млрд долларов помощи для Украины. Ведь она нуждается во всех ресурсах, заложенных в этом пакете.

"На самом деле нет другого способа полностью удовлетворить потребности сил обороны Украины на поле боя", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что политического решения о передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus в Берлине нет. Это подтвердил телефонный звонок военных ФРГ, который смогла перехватить российская армия.

– Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизировать свои действия. Он подчеркнул, что сейчас не время проявлять трусость.

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