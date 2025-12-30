Сложили оружие и подняли руки: ВСУ взяли в плен группу российских штурмовиков. Видео

Дрон наших защитников в очередной раз взял в плен российских оккупантов. На этот раз украинскому беспилотнику сдалась группа штурмовиков РФ.

Об этом сообщили в соцсетях Силы обороны юга Украины. Военные также обнародовали соответствующее видео.

Пилоты 108-й отдельной бригады Сил территориальной обороны во время аэроразведки обнаружили в лесополосе группу вражеских штурмовиков.

Российские забродки поняли, что у них нет шансов выжить под огнем украинских бойцов.

"Они выбрали единственный верный путь – сложили оружие, вышли из укрытия и подняли руки", – отметили военные.

Бойцы 108 Кодакской бригады с помощью дрона указали пленным дорогу и сопровождали их беспилотником до позиций ВСУ.

На кадрах российские оккупанты поблагодарили украинских воинов за то, что сохранили им жизнь.

"Вы – только расходный материал для Кремля. Вы воюете не против НАТО, а против народа, который защищает свой дом. Не становитесь частью военных преступлений своего руководства. Жизнь дороже амбиций диктаторов. Сохраните свою жизнь – сдавайтесь в плен. ВСУ гарантируют соблюдение Женевских конвенций", – обращаются украинские защитники к российским солдатам.

Украинские дроны берут в плен, российские – убивают своих, чтобы не сдавались

Напомним, что недавно в Покровске украинские штурмовики взяли в плен двух граждан Колумбии. Оба утверждают, что на фронт попали из-за обмана: в Россию они ехали на заработки.

Уже на территории РФ у обоих забрали телефоны и документы и бросили на штурм на одно из самых горячих направлений фронта, не дав с собой ни еды, ни даже воды. При этом отправили за штурмовиками-иностранцами снаряженный взрывчаткой дрон, который явно должен был их убить в случае попытки бегства.

Как рассказали иностранцы, в наступление их гнали по телам уже ликвидированных "предшественников": один из колумбийцев говорит, что насчитал их более 300.

Как сообщал OBOZ.UA, в Купянске, где вражеские силы попали в окружение, захватчики начали сдаваться в плен. Российские пропагандисты признали, что попытка закрепиться в населенном пункте потерпела неудачу.

