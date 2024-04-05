Служил под руководством Джохара Дудаева, с 2014 года защищал Украину: Герой с Одесщины погиб от ракеты оккупантов

На войне против российских оккупантов погиб воин Виктор Каменщик (позывной "Камень"). Трагедия произошла 2 апреля в районе Часового Яра, под населенным пунктом Николаевка Донецкой области, когда Герой выполнял боевое задание.

53-летний защитник Украины погиб в результате вражеского ракетного удара. Об этом сообщила в Facebook Подольская городская громада Одесской области.

Виктор Владимирович Каменщик родился 21 апреля 1970 года в Подольске.

В 1988 году мужчина вступил в ряды советской армии, проходил службу в одной из прибалтийских республик под руководством Джохара Дудаева. Большая часть его жизни была связана с Подольским пограничным отрядом.

На защиту Украины Герой стал еще в апреле 2014 года. Представители громады передали семье воина искренние соболезнования.

Как писал OBOZ.UA:

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