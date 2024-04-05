Служил под руководством Джохара Дудаева, с 2014 года защищал Украину: Герой с Одесщины погиб от ракеты оккупантов
На войне против российских оккупантов погиб воин Виктор Каменщик (позывной "Камень"). Трагедия произошла 2 апреля в районе Часового Яра, под населенным пунктом Николаевка Донецкой области, когда Герой выполнял боевое задание.
53-летний защитник Украины погиб в результате вражеского ракетного удара. Об этом сообщила в Facebook Подольская городская громада Одесской области.
Виктор Владимирович Каменщик родился 21 апреля 1970 года в Подольске.
В 1988 году мужчина вступил в ряды советской армии, проходил службу в одной из прибалтийских республик под руководством Джохара Дудаева. Большая часть его жизни была связана с Подольским пограничным отрядом.
На защиту Украины Герой стал еще в апреле 2014 года. Представители громады передали семье воина искренние соболезнования.
Как писал OBOZ.UA:
– 29 марта при выполнении боевого задания на границе в Сумской области погиб 25-летний воин Руслан Онищенко из Днепропетровской области.
– В борьбе за Украину потерял жизнь воин Анатолий Пашалы из города Южное Одесской области. Он служил в составе 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады.
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