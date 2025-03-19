Служил в пограничных войсках: от полученных ранений в госпитале умер защитник с Прикарпатья. Фото

Украинский воин Сергей Могильняк умер в госпитале от полученных ранений. Он служил в пограничных войсках, был родом с Прикарпатья. В среду, 19 марта, с Героем прощаются в Коломые Ивано-Франковской области.

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О потере 17 марта сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский. "К сожалению, печальные новости поступили в громаду. От полученных ранений в госпитале умер защитник Сергей Могильняк", – говорится в сообщении.

Мэр Коломыи добавил, что защитник нес службу в пограничных войсках, был инспектором высшей категории, начальником отдела инспекторов комендатуры быстрого реагирования 1 пограничного отряда.

Во вторник, 18 марта, в Коломыю прибыл скорбный кортеж с телом защитника.

Он проехал по улицам Мазепы, Бандеры, Сечевых Стрельцов, Тарабалки, Петлюры, Франко, Театральная до собора Преображения Христова УГКЦ.

Парастас состоялся в 17:00 в соборе Преображения Христова УГКЦ.

Чин похорон – 19 марта в 10.00 в этом же соборе. Похоронят защитника на Аллее Славы.

"Выражаю соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея. Вечная память и слава нашему Герою", – говорится в сообщении городского головы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении погиб воин с Киевщины Виталий Загородний. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 ноября 2023 года, в среду, 19 марта, с Героем прощаются в Белой Церкви.

18 марта в боях за Украину погиб воин из Черниговской области Владислав Савченко. Герою навеки осталось 26 лет.

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