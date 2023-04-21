Сменили 'методичку'? В РФ неожиданно заговорили о неудачах в Бахмуте после хвастовства оккупантов 'успехами'

Российская пропаганда внезапно сменила риторику, говоря о "сражении" войск РФ за Бахмут на Донетчине. После заявлений советника главаря "ДНР", что оккупанты там якобы "взяли ВСУ в окружение", росСМИ поспешили заверить, что это не так.

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Журналисты РФ со ссылкой на военных отметили, что об окружении города речь не идет. Неудачи путинских войск подтвердили в РИА "Новости".

"Ни о каком полном окружении украинской группировки в Артемовске (так оккупанты называют Бахмут. – Ред.) речь пока не идет. По словам источника, сейчас идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает город с Хромово", – написало росСМИ.

Примечательно, что оправдание пропагандистов последовало за сообщениями в тот же день. Еще утром 21 апреля росСМИ тиражировали заявления Яна Гагина – советника главаря ДНР" Дениса Пушилина.

Именно он дал российской пропаганде "наводку" – мол, ВС РФ "взяли в котел группировку ВСУ" в Бахмуте. Причем он заявил, что на дорогу между городом и Часовым Яром, по которой якобы шло снабжение ВСУ, "вышли" наемники ЧВК "Вагнер".

"Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась", – заявил Гагин.

Накануне же он утверждал, что Бахмут "полностью подконтролен" оккупантам, которые "освободили" около 90% территории. Тогда эти слова приспешника захватчиков опровергли в американском Институте изучения войны.

Сегодня в Бахмуте идут ожесточенные бои – Силы обороны Украины сдерживают натиск российских оккупантов и не позволяют им закрепиться на новых позициях. ВС РФ используют привычную для себя тактику выжженной земли и просто ровняют город с землей, сбрасывая авиабомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 30-й ОМБр ВСУ ликвидировали оккупантов, которые хотели обустроить наблюдательный пункт под Бахмутом. "Бавовна" накрыла захватчиков, как только они взялись за лопаты.

Благодаря действиям воинов 3-й ОГШБр, сформированной на базе подразделения теробороны "Азов", удалось обезвредить десяток солдат армии РФ в районе Бахмута. Среди них был ликвидирован оккупант, пытавшийся запустить дрон к позициям ВСУ.

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