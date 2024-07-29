Смерть гарантированно ждет каждого оккупанта: 'химеры' из 20 ОБСП показали свою работу под Урожайным. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать личный состав армии государства-оккупанта. В этот раз отличилась "Химеры" 20 ОБСП Отдельной президентской бригады на Времевском направлении.

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Об этом сообщает пресс-служба подразделения. Отмечается, что воины бригады отработали по россиянам в окрестностях Урожайного.

"Смерть гарантированно ждет каждого оккупанта. "Химеры" 20 ОБСП "Украина" находят захватчиков в окрестностях Урожайного и превращают их в "хороших русских", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделение огневой поддержки РСЗО "Помста" активно уничтожает российских оккупантов на Бахмутском направлении и в Серебрянском лесу. В результате последней операции у врага минус пункт управления БПЛА и не только.

Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Кроме желания подзаработать, захватчика на поджог склада подтолкнула страсть.