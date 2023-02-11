Смерть и руина: появилось новое видео из уничтоженного оккупантами Мариуполя

Россия практически полностью уничтожила Мариуполь. Город, где еще год назад жили несколько сотен тысяч человек, "русский мир" превратил в лишенные жизни руины.

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Мариупольцы сняли на видео, как выглядит "освобожденный" российскими оккупантами Левобережный район города. Страшные кадры, на которых зафиксированы масштабы разрушений, опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Левобережье. Без слов. Просто представьте, что здесь жили полноценной жизнью более 50 тысяч человек. Теперь здесь живет только смерть и руина", - прокомментировал он.

На кадрах, снятых в разных уголках района, видно, во что превратила Россия еще недавно процветающий город. Масштабы разрушений шокируют: на видео не видно ни одного уцелевшего здания. Кое-где от жилых домов и социальных объектов остались лишь обгоревшие изуродованные "остовы", во многих местах даже их нагнанные российскими оккупантами экскаваторы уже сравняли с землей, "перемолов" дома, где еще год назад счастливо жили люди, на груды кирпича.

Дополняют апокалиптическую картину поломанные снарядами деревья и разбитая дорога, ведущая мимо безжизненных руин.

Напомним, ранее в сети показали, как выглядит кладбище в захваченном РФ городе. Кладбище в Мариуполе разрослось до ужасающих масштабов: ряды могил растянулись на километры.

Также сообщалось, что главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил о "национализации" предприятий в Мариуполе, которые Россия сравняла с землей. Речь идет, в частности, об "Азовстале" и заводе "Имени Ильича", которые полностью уничтожены агрессором. То, что осталось от "Азовстали", россияне режут на металлолом.