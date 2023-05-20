Смещают акценты с войны на политику: Маляр назвала цель вбросов РФ о выборах в Украине

Страна-агрессор Россия распространяет вбросы о выборах в Украине. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что это делается с целью сместить акценты войны на политику.

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Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, это - один из ключевых враждебных информационных приемов.

"Чем сложнее им на фронте с нами воевать, тем больше они вбрасывают информацию о наших будущих выборах, о вероятных кандидатах в президенты, о политических амбициях и комбинациях. Их работу легко увидеть во время обострений на фронте. Вот как сейчас. Ситуация довольно сложная – не только у нас, но и у них. Поэтому пора вбросить нам дискуссию о президентских выборах и поговорить о политических перспективах", – заявила Маляр.

По ее словам, цель таких вбросов – разъединение общества и подрыв доверия к военно-политическим решениям.

"Почему для врага важно подрывать доверие к решениям Президента и военного командования? – Ибо доверие к ним консолидирует общество в борьбе с врагом. Недоверие – ослабляет. Как враг это делает? – Через сознательное смещение акцентов относительно Верховного Главнокомандующего с военных на политические. Например, когда оборонные решения представляются как будто бы политически мотивированные", – добавила замминистра.

Также она рассказала, что делать, чтобы не попасть в ловушку вражеских манипуляций на эту тему.

"Просто стоит знать, что президент во время войны – это, прежде всего, высший руководитель Вооруженных Сил Украины. Он вершина военной вертикали. Обсуждать его персону во время горячей фазы войны исключительно в политическом контексте, скажем предстоящих выборов, просто некорректно, ибо это не соответствует его реальным роли и месту в оборонном процессе. В условиях полномасштабной войны президент перестает быть в классическом понимании политиком, перед ним просто встают другие задачи. Главная – выиграть войну и сохранить государство", – акцентировала Маляр.

Она подчеркнула, что президент для военных не политик, а руководитель. Но враг, по словам чиновника, сознательно манипулирует и смешивает политику с военными задачами Верховного Главнокомандующего.

"Среди военных такими вбросами взорвать доверие не получается, потому что у военных Верховный Главнокомандующий пользуется безоговорочным авторитетом. Я это лично постоянно вижу как во время работы Президента с командованием, так и во время визитов Президента в районы боевых действий и общения там с бойцами. А вот в гражданском обществе стоит на время войны отделить и не смешивать политику с чисто военными задачами, которые решает сегодня Верховный Главнокомандующий", – отметила она.

Кроме того, Маляр привела пример некоторых задач по военной вертикали, которые каждый день выполняет Верховный Главнокомандующий.

"Президент каждый день собирает и заслушивает военное командование и всех силовиков. Это не просто заслушивание отчетов – это анализ текущей ситуации и обсуждение необходимых решений. Несколько раз в неделю собирается Ставка Верховного Главнокомандующего, на которой находятся все силовые ведомства. Ни разу там не было формальных протокольных решений, это всегда оперативные решения по ситуации. Также работает "военный кабинет" – это еще один формат работы Верховного Главнокомандующего ВСУ и военного командования. Президент постоянно занимается вопросом вооружения и военной техники для Украины на самом высоком международном уровне", – резюмировала Маляр, добавив, что это все о роли президента-Верховного Главнокомандующего в обороне государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия в течение недели запустила три фейка о якобы ликвидации командующих Сил обороны Украины. Таким образом оккупанты пытаются снизить боевой дух украинцев и повысить боевой дух собственных войск.

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