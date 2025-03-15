СМИ сообщили, что Украина 'почти исчерпала' ракеты для SAMP-T: Зеленский раскрыл детали

Украина в условиях полномасштабной войны всегда нуждалась в большем количестве ракет Aster-30 для зенитно-ракетных комплексов SAMP-T. Никогда не было такого, чтобы их было достаточно.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге 15 марта, отвечая на журналистский вопрос касательно публикации итальянского издания Corriere della Sera. Последнее утверждает, что Киев уже несколько недель просит Италию и Францию предоставить не менее 50 ракет для ЗРК.

"С ракетами Samp-T, скажем так, никогда не было, чтобы их было достаточно. Это вопрос в этих системах. Мы благодарны Италии, мы благодарны Франции. Это (предоставление комплексов ПВО SAMP-T. – Ред.) действительно зависело от этих двух стран, мы им благодарны, потому что они отдали то, что у них есть на вооружении", – ответил глава государства.

Он назвал SAMP-T сложными и хорошими системами, хотя они и не являются полным аналогом Patriot. "Потому что они классные, они сбивают, но не все – не все то, что сбивает Patriot. Это правда. Но мы благодарны за эти системы, я не хочу говорить, в каких регионах – но они помогали и помогают", – сказал президент.

С этими ЗРК есть одна проблема – большой дефицит ракет. По понятным причинам, президент Украины не стал раскрывать конкретные цифры.

"Я не хочу говорить, сколько у нас этих ракет, что с ними. Это (дефицит. – Ред.) постоянная проблема. Постоянная. Но я не хочу, чтобы обижалась Италия или Франция, потому что они нам дали эти системы и ракеты давали. Просто есть такие виды оружия. Это то, чему война научила... Один из пунктов: там, где ты можно взять лицензию у партнера – то возьми, мы сделаем быстрее. Я не получил эти лицензии", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что заменить SAMP-T могли бы Patriot, потому что это примерно один и тот же класс систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Как ранее писал OBOZ.UA, о том, что Украина получила SAMP-T, СМИ заявили в марте 2023 года. Этот ЗРК разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.

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