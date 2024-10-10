Смогут служить как офицеры: в Раде поддержали важный закон о прохождении военной службы иностранцами

Народные депутаты поддержали законопроект, который регулирует порядок прохождения военной службы ВСУ по контракту иностранцами. После принятия закона в украинской армии смогут служить не только иностранные солдаты и сержанты, но и офицеры.

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Соответствующий законопроект поддержали 276 депутатов. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке к законопроекту № 12023 говорится, что необходимость усовершенствования законодательства возникла в связи со сложной оперативной обстановкой, которая сложилась на линии боевого столкновения. Отмечается, что ситуация требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований как путем проведения дополнительных мер мобилизации, так и за счет привлечения в добровольном порядке на военную службу по контракту всех желающих, имеющих соответствующие военно-учетные специальности и боевой опыт, включая иностранцев и лиц без гражданства.

Реализация этого закона урегулирует вопрос возможности прохождения иностранцами и лицам без гражданства военной службы на должностях офицерского состава в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине оба способа вступления на службу – по контракту и по мобилизации – имеют ряд особенностей во время военного положения. При этом мобилизованные также пользуются правами и льготами, имеют такие же возможности, как и военнослужащие контрактной формы: обеспечение, повышение в звании, карьерный рост и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины отрицают приостановку бронирования работников предприятий от мобилизации. В то же время в Украине проведут аудит критических предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления.

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