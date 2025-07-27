"Смысла оставаться не вижу": брошенные на растерзание российские оккупанты попали в ловушку ВСУ. Видео
Российские оккупанты попали в ловушку, когда эвакуировали своих погибших. Им пришлось прятаться под старой подбитой техникой, которую воины Сил обороны Украины ежеминутно добивали дронами.
Видео, снятое одним из военных РФ, попало в сеть. На опубликованных кадрах российский захватчик показывает "лисью нору", где он спрятался с сослуживцами во время эвакуации своих "двухсотых".
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Оккупанты попали в ловушку
В итоге россияне оказались брошенными на растерзание украинским дронам.
Оккупант пожаловался, что снаряды Вооруженных сил Украины бьют "насквозь".
"Ох, б..., как все разворотило. Вот они тут лежат в пакетах запакованные (оккупанты. – Ред.). Вот, здесь лисья нора. Пробита с двух сторон. Каким-то снарядом... Насквозь бьет. Сейчас е....нули, а у нас вот люк. Летит опять. Люк открылся. Он сейчас въе...ет – и все. Смысла находиться здесь не вижу", – сказал он.
Военный РФ предположил, что вскоре ВСУ начнут забрасывать их гранатами.
"Сверху будут скидывать гранаты – и п...а. Больше ни...я мы не сделаем. Долбят в люк. Опять жужжит", – говорят оккупанты на видео.
Что предшествовало
Как писал OBOZ.UA, впервые за долгое время возле села Шевченко на Покровском направлении оккупанты впервые за долгое время бросили в бой бронетехнику. Атаку удалось отбить благодаря слаженным действиям артиллерии и Сил беспилотных систем.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было обезврежено около 920 военных России убитыми и ранеными. Также поражено 348 единиц техники и вооружения врага.
По состоянию на 27 июля потери страны-агрессора с начала начала начала полномасштабного вторжения достигли 1 049 250 оккупантов убитыми и ранеными.
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