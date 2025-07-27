Минус 920 оккупантов и 10 артсистем: озвучены потери российской армии за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 920 российских оккупантов. Также обезвредили 348 единиц техники и вооружения войск РФ.

По состоянию на 27 июля общие потери личного состава российской армии в войне против нашей страны достигают 1 049 250 захватчиков убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что уничтожено за сутки и за время войны

Накануне во время вражеских воздушных атак защитники сбили 11 российских крылатых ракет (всего 3546), а на передовой – 199 беспилотников оперативно-тактического уровня (48 158).

Украинские воины обезвредили 10 артиллерийских систем (всех 30 822), четыре боевые бронированные машины (23 063), один танк (11 057) и одну РСЗО (1449) войск РФ.

Кроме этого, бойцы сожгли 122 единицы автомобильной техники и автоцистерн (56 493) оккупационных сил.

Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3935 спецтехники, 1201 средство ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российской армии.

Что предшествовало

В районе Белогоровки пограничники из подразделения "Феникс" отбили массированную атаку врага, в результате чего тот понес болезненные потери. Сбросами с дронов защитники уничтожили два танка, бронированную боевую машину и автомобильную технику оккупантов.

В то же время бойцы 155-й ОМБр им. Анны Киевской отбили механизированный вражеский штурм на Покровском направлении – редкий за последнее время, поскольку ВС РФ бросили в атаку бронетехнику. Бой состоялся возле села Шевченко, оккупантов остановили благодаря слаженным действиям артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны ликвидировали полковника армии РФ на одном из восточных направлений фронта. Установлено, что именно он командовал штурмовыми действиями оккупантов в районе Великого Бурлука на Харьковщине.

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