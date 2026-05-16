Снайпер СБУ, в 2023 установивший мировой рекорд, рассказал, как развитие дронов изменило войну в Украине
Снайпер Службы безопасности Украины Вячеслав Ковальский, который в 2023 году поразил цель на дистанции 3,8 километра, рассказал, как дроны поменяли ход войны. По его словам, роль снайперов стремительно меняется под давлением технологий беспилотников.
Война в Украине вступила в фазу, где дешевые FPV-дроны и разведывательные БПЛА начинают вытеснять снайперов с их традиционных позиций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Технологии вместо людей
Ковальский, отмечает, что современное поле боя стало прозрачным. По словам снайпера и его коллег, скрытность – главное оружие стрелка – практически нивелирована.
Если раньше снайпер мог часами или днями выслеживать цель, оставаясь незамеченным, то теперь дроны фиксируют малейшее движение. Тепловизоры на дронах делают маскировку в кустах или зданиях малоэффективной.
В то время как Ковальский доказал, что возможности человеческого мастерства достигли невероятных высот, технологический прогресс предлагает более дешевое и зачастую более эффективное решение.
Дрон, стоимостью 500 долларов, может выполнить задачу, на которую раньше требовался элитный специалист с винтовкой за 30 тыс. долларов.
Снайперы остаются в строю
Тем не менее, Ковальский уверен, что списывать снайперов со счетов рано. Дроны уязвимы для систем радиоэлектронной борьбы и зависят от погодных условий и заряда батареи. Снайпер же остается автономной единицей, способной принимать сложные тактические решения в реальном времени, недоступные текущим алгоритмам беспилотников.
Сейчас украинские снайперские группы вынуждены эволюционировать. Они все чаще используют дроны для собственной разведки и корректировки огня, превращаясь в гибридные подразделения, где классическая стрельба сочетается с управлением БПЛА.
Как сообщал OBOZ.UA, во время обстрела в ночь на 13 мая украинские силы обезвредили или сбили 95% беспилотников, а перехватчики ликвидировали около 30% всех БПЛА.
