Снайперы ГУР МО Украины проредили ряды ''вагнеровцев'' под Бахмутом: видео от первого лица

Украинские снайперы показали очередное уничтожение российских оккупантов на фронте в Украине. В сети опубликовали кадры, на которых видно, как "вторая армия мира" теряет своих захватчиков в самой горячей точке на фронте – несокрушимом Бахмуте Донецкой области.

Видео дня

Умелая ликвидация врага была проведена снайперами Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства в понедельник, 27 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Снайперы ГУР МО Украины ликвидируют врагов под Бахмутом: ожидают, обнаруживают и уничтожают российских оккупантов", – говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах зафиксирована ликвидация по меньшей мере шести российских оккупантов, пытавшихся скрыться от Сил обороны Украины возле жилого дома.

Отметим, что оборона Бахмута украинской армией продолжается, невзирая на громкие заявления российских пропагандистов. Ранее в сети показали видео, где видно, что улицы героического города, который является эпицентром боевых действий в Украине и имеет важное значение для дальнейшей обороны Донбасса и всего государства, буквально усыпаны трупами российских оккупантов.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сейчас продолжается самая интенсивная фаза боев за Бахмут, командование "просчитывает все возможные варианты развития событий".

"Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", – сказал Сырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в Институте изучения войны заявили, что в Бахмуте в черте города захватчики добились незначительных успехов. Российская сторона утверждает, что "вагнеровцы" якобы зачистили территорию Артемовского завода по обработке металлов (АЗОМ) на севере населенного пункта.

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