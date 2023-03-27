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Снайперы ГУР МО Украины проредили ряды "вагнеровцев" под Бахмутом: видео от первого лица

Ольга Липич
War
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Снайперы ГУР МО Украины проредили ряды 'вагнеровцев' под Бахмутом: видео от первого лица

Украинские снайперы показали очередное уничтожение российских оккупантов на фронте в Украине. В сети опубликовали кадры, на которых видно, как "вторая армия мира" теряет своих захватчиков в самой горячей точке на фронте – несокрушимом Бахмуте Донецкой области.

Видео дня

Умелая ликвидация врага была проведена снайперами Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства в понедельник, 27 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Снайперы ГУР МО Украины проредили ряды ''вагнеровцев'' под Бахмутом: видео от первого лица
Снайперы ГУР МО Украины проредили ряды ''вагнеровцев'' под Бахмутом: видео от первого лица

"Снайперы ГУР МО Украины ликвидируют врагов под Бахмутом: ожидают, обнаруживают и уничтожают российских оккупантов", – говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах зафиксирована ликвидация по меньшей мере шести российских оккупантов, пытавшихся скрыться от Сил обороны Украины возле жилого дома.

Снайперы ГУР МО Украины проредили ряды ''вагнеровцев'' под Бахмутом: видео от первого лица

Отметим, что оборона Бахмута украинской армией продолжается, невзирая на громкие заявления российских пропагандистов. Ранее в сети показали видео, где видно, что улицы героического города, который является эпицентром боевых действий в Украине и имеет важное значение для дальнейшей обороны Донбасса и всего государства, буквально усыпаны трупами российских оккупантов.

Линия фронта в районе Бахмута. Карта

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, сейчас продолжается самая интенсивная фаза боев за Бахмут, командование "просчитывает все возможные варианты развития событий".

"Враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия. Наши защитники в тяжелейших условиях героически сдерживают вражеское нашествие и не оставляют врагу шансов реализовать свои замыслы", – сказал Сырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта в Институте изучения войны заявили, что в Бахмуте в черте города захватчики добились незначительных успехов. Российская сторона утверждает, что "вагнеровцы" якобы зачистили территорию Артемовского завода по обработке металлов (АЗОМ) на севере населенного пункта.

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