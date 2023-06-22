'Снаряд прошил дорожное покрытие насквозь': появилось видео поврежденного Чонгарского моста

Появилось новое видео поврежденного Чонгарского моста, где утром 22 июня прогремел взрыв. На кадрах видно, что снаряд прошил дорожное покрытие насквозь.

Видео дня

Ролик был опубликован российскими пропагандистами. На мосту после взрыва образовались две воронки от прилетов ракет.

На соседнем мосту также есть повреждения.

Стоит отметить, что мост, соединяющий полуостров с Херсонской областью, был атакован примерно в 5:00 четверга. Россияне обвиняют в этом Украину.

Напомним: гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо утверждает, что для атаки, возможно, использовались ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ от Великобритании. Предатель также поделился фотографиями последствий взрыва.

оккупанты в Крыму пожаловались на диверсию на железной дороге в Феодосийском районе. В ночь на 21 июня раздался взрыв, в связи с чем движение поездов было остановлено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июня в оккупированном Симферополе взорвался автомобиль с помощником "вице-премьер" оккупированной территории Запорожской области Владимира Епифанова. Чиновник, его секретарь и телохранитель получили сильные ожоги.

– Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что следующий свой день рождения он отметит в уволенном Крыму.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал оккупантов скорее бежать по Крымскому мосту в РФ. По его словам, освобождение полуострова теперь – только вопрос времени.