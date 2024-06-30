Снаряды 155-мм калибра на вооружении ВСУ: какие характеристики и преимущества

Силы обороны Украины на поле боя используют против врага как западные артиллерийские боеприпасы, так и советские. Однако именно натовский стандарт – калибр 155 мм имеет больше преимуществ в дальности и мощности.

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В частности, такие снаряды позволяют лучше вести контрбатарейную работу. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, со времен СССР в украинской армии осталось большое количество снарядов с калибрами 152, 120 и 122 мм. Но сейчас ВСУ постепенно переходят на использование западных боеприпасов.

"У оружия, которое мы используем, есть определенный ресурс на количество выстрелов из каждого ствола. Его можно немного превысить, но если выйти далеко за возможности этой пушки, то она в лучшем случае будет не точно стрелять, а в худшем – снаряды будут разрываться", – объяснил аналитик.

Он добавил, что оружие советских времен еще используется и таким образом утилизируется. Восстанавливать его нет смысла, поскольку его заменяют более современным.

Гетман добавил, что натовский калибр снарядов в 155 мм наиболее мощный и имеет наибольшую дальность полета.

"Можно и меньшими пользоваться, однако это уже для более тактических целей. Но стрелять далеко и вести контрбатарейную борьбу возможно исключительно калибром 155 мм", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит вторую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы в июле 2024 года. В то же время, США готовятся объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $150 миллионов, в котором будут ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские 155-мм снаряды.

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