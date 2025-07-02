Снижение возможностей врага: в Генштабе подтвердили поражение завода 'Купол' в Ижевске и НПЗ в Саратовской области

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удары по двум объектам страны-агрессора РФ. Речь идет об атаке на завод "Купол" в Ижевске и на нефтеперерабатывающий завод АО "Саратоворгсинтез".

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Об этом сообщили в Telegram-канале Генштаба. Там отметили, что в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны противника подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны 1 июля нанесли поражение по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол" в Удмуртской Республике РФ.

Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1, после чего был зафиксирован пожар. Результаты поражения пока уточняются.

"Завод "Купол", объект военно-промышленного комплекса РФ, специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия", – сообщили в Генштабе.

Также в рамках снижения наступательных возможностей противника подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ.

Подтверждено попадание по территории объекта, повреждены технологические установки. На НПЗ возник пожар. Результаты поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что мощности этого завода оккупанты используют для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет!" – отметили в ГШ ВСУ.

Напомним: 1 июля в России пожаловались на атаку беспилотников, которая задела ряд регионов. Прилетело в частности по электромеханическому заводу "Купол" в Ижевске, который специализируется на производстве ракетных комплексов, БПЛА и аппаратуры для ракет.

В Службе безопасности Украины впоследствии подтвердили поражение военного завода в российском Ижевске. Это предприятие находится в Удмуртии, более чем в 1300 км от Украины.

Мы рассказывали, что это оборонное предприятие выпускает зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Е", ударные дроны и другую продукцию для оккупационной армии. "Бавовна" на этот военный объект наведался уже не впервые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили нанесение высокоточного удара по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Успешная атака была осуществлена на временно оккупированной территории Донецкой области в понедельник, 30 июня.

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