Со Старокрымского полигона, где прогремели взрывы, оккупантов отправляли на Херсонщину: подробности

Полигон "Старокрымскый" в районе села Кринички Кировского района в Крыму активно использовался российскими оккупантами для операций на юге Украины. По предварительным данным, там проходили подготовку военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцирующегося в Феодосии с 1 декабря 2021 года.

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Об этом писал "Центр журналистских исследований". А министерство обороны РФ в декабре 2021-го заявляло, что "в 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат современной техникой, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Крыму".

"Радио Свобода" обратило внимание, что этот полигон в своей книге "ZOV" описал бывший десантник, младший сержант 56-го ДШП Павел Филатьев. Он уехал из России и получил политическое убежище во Франции.

Филатьев рассказывал, что 56-й ДШП отправляли для вторжения в Херсонскую область прямо из этого полигона.

"Назначение военной базы в Криничках журналистам не удалось установить. Впрочем, там было зафиксировано большое количество военной техники", – написал Telegram-канал "Радио Свобода".

Продолжительная детонация на этом военном объекте, которая началась около 4:00 среды, 19 июля, и продолжается до сих пор (по состоянию на 15:30 19 июля), свидетельствует, что там находилось огромное количество боеприпасов.

Так называемые оккупационные власти полагают, что эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов из-за пожара на войсковом полигоне продлится "день-два" (об этом сказал т.н. глава российского "парламента" Крыма Владимир Константинов).

Интересно, что 13 апреля 2023 года в сети публиковались сообщения о том, что жители слышали взрывы в районе Криничек.

Напомним: мощная "бавовна" посетила российский полигон на юге Крыма 19 июля. Из-за этого оккупантам пришлось перекрыть участок трассы "Таврида". Под эвакуацию попали больше 2000 человек.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", местные "власти" эвакуировали жителей пяти сел у полигона (Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, Бабенково), хотя сначала заявляли о четырех.

Как писал OBOZREVATEL, после "бавовны" на полигоне у н.п. Кринички россиян возмутило, что оккупационная администрация скрывает от людей истинные события и их причины. В РФ говорят о "пожаре на полигоне", называя ситуацию "чрезвычайным происшествием". Причины, как заявляет противник, еще устанавливаются.

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