'Содрогнулось все вокруг': оккупанты одним ударом уничтожили целую улицу в селе на Харьковщине. Фото

Террористические войска России на протяжении последних суток обстреляли управляемыми авиационными бомбами облцентр и несколько населенных пунктов Харьковщины. В селе Моначиновка такой вражеский удар уничтожил целую улицу и убил пожилую женщину.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Он показал фото того, во что превратились дома мирных жителей.

"Содрогнулось все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка", – отметил правоохранитель.

Он подчеркнул, что по людям и их домам в населенном пункте Купянского района, где осталось не больше ста местных и нет ни одного военного, враг запустил сверхмощное оружие. Речь идет о фугасной авиабомбе весом в полторы тонны, оборудованной специальным модулем, чтобы она могла планировать в воздухе после пуска с самолета.

"Вооружение такой мощности против нас было использовано впервые. Единственное, чего они смогли достичь, – разрушили сельчанам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело достали из-под завалов после удара", – сказал Болвинов.

По данным ОВА, авиабомбами по Моначиновке оккупанты ударили около 15:25 в пасхальное воскресенье, 5 мая. В результате действий российских военных преступников повреждено не менее 15 жилых домов. Погибла бабушка, пострадали двое мужчин 34 и 66 лет.

"Несмотря на такую мощную атаку, жители сразу принялись помогать полиции. Каждый в первую очередь думает о том, чтобы помочь ближнему в беде, зафиксировать каждое разрушение и отстроить свои дома снова на своей земле", – добавил полицейский.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 5 мая войска РФ ударили КАБами по центру Харькова. В результате обстрела пострадали 15 человек, в городе разрушены многоэтажки, частные дома, авто, офисы.

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