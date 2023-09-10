'Сосредоточимся на наших людях': Умеров анонсировал создание новой должности в Минобороны

Новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал вероятное введение новой должности. Речь идет о военном омбудсмене.

Видео дня

Такое заявление Умеров сделал на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, которая называется военным омбудсменом, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", – отметил он.

Министр подчеркнул, что это право воина – быть экипированным, иметь все необходимое для войны и выиграть войну. Он заверил, что все необходимые ресурсы будут закуплены, и Украина добьется победы.

Умеров также заявил, что Украине следует сориентироваться на оборонных способностях отечественного производителя. Также, прежде всего, стоит подготовить необходимую инфраструктуру для полноценной эксплуатации истребителей F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначили новым министром обороны Рустема Умерова. Он заменил на посту Алексея Резникова.

4 сентября Алексей Резников написал заявление об отставке. Соответствующий документ он подал в Верховную Раду. В тот же день Рустем Умеров написал заявление с просьбой уволить его с должности главы Фонда госимущества.

5 августа Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Перед голосованием за отставку Резников отчитался о своей работе в должности министра обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!