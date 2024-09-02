'Сотни людей в оккупации служат Украине': офицер ГУР рассказал историю подпольщика с псевдо 'Гонта'. Видео

Сотни украинцев, которые остаются на оккупированных территориях нашего государства, продолжают работать на победу Украины. Они в сотрудничестве с военной разведкой проводят рискованные операции под носом у захватчиков: совершают диверсии и обеспечивают возмездие для предателей.

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Среди таких подпольщиков, чьи имена можно будет назвать только после победы, – мужчина с псевдо "Гонта", имеющий военный опыт. О нем и о тех, кто не опускает руки и продолжает бороться с врагом в оккупации, рассказал офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Ольстер".

В интервью журналистке Дженни Клочко "Ольстер" рассказал об особенностях своей работы, заключающейся в координации подполья на оккупированных территориях Украины.

Он подчеркнул: ради победы сотни людей в оккупации ежедневно продолжают служить своему государству и делают это с огромным риском для собственной жизни.

Среди них "Ольстер" назвал подпольщика с псевдо "Гонта", который благодаря патриотизму и военному опыту сделал очень много для Украины, оставаясь на оккупированных территориях.

"Мужчина или женщина с военным опытом – это всегда очень ценно, потому что надо учить людей, как делать взрывчатку, как правильно налаживать связь с Киевом, как готовить акции, которые можно осуществить против врага на наших территориях. Так что когда мы связались с "Гонтой", это был действительно подарок", ― отметил "Ольстер".

По его словам, "Гонта" находится в безопасности и продолжает служить Украине, как и сотни людей на оккупированных территориях, которые сохраняют верность своей стране, ждут освобождения от захватчиков и приближают это освобождение ежедневно.

"Речь идет о людях, которые живут обычную жизнь. У них есть какая-то работа, есть семьи, но даже семья не знает, что по вечерам отец живет другой жизнью. Наши операции – это не о приближении к российским позициям, уничтожении всех оккупантов артиллерией и присвоение трофейного оборудования. Речь идет о человеческом интеллекте, когда нужно создать сеть, способную эффективно противостоять ФСБ – производить взрывы на железной дороге, уничтожать предателей в городах и т.д.", – подчеркнул разведчик.

Напомним, ранее в ГУР рассказали о развитии роботизированных систем украинского производства. Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий подчеркнул, что роботизированные и безэкипажные системы играют ключевую роль в обеспечении защиты военных и сохранении их жизней. Также он добавил, что в условиях полномасштабной войны современные технологии в Украине стремительно эволюционируют.