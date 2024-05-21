Сотни оккупантов из Тульской области под видом гражданских двигаются на Луганщину – ОСГВ "Хортица"

Страна-агрессор РФ перебрасывает на украинскую Луганщину из российской Тульской области военнослужащих-оккупантов под видом гражданских. Речь идет примерно о 600 захватчиках.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, выступая 21 мая в эфире новостного телемарафона. "На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество – до 600 человек", – сказал военный.

Как отметил он, противник комплектует резервы, чтобы позже использовать их как в Донецкой, так и в Луганской областях Украины.

Военнослужащие государства-агрессора пользуются гражданскими транспортными средствами для маскировки, потому что боятся ударов Сил обороны.

Добавим: по мнению разведки Великобритании, несмотря на то, что Россия открыла новый участок фронта на севере Харьковской области, ее атаки на востоке Украины – приоритетные. Город Покровск Донецкой области может быть следующей оперативной целью ВС РФ.

Как писал OBOZ.UA, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко считает, что полностью исключать вероятность наступления россиян на Сумщину нельзя. Оккупанты могут пойти на это, чтобы отвлечь Силы обороны с других участков.

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