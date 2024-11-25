Сотня вражеских атак на Кураховском и Покровском направлениях: какая ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огненное поражение. Всего с начала этих суток произошло 198 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 24 ноября. Самыми сложными остаются ситуации в Кураховском и Покровском направлениях.

Отдельно в Генштабе отметили воинов 124-й отдельной бригады территориальной обороны, эффективно уничтожающих врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

В свою очередь российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар (четыре ракеты), 48 авиаударов, сбросив 54 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 540 дронов-камикадзе и произвели более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений.

На Купянском направлении агрессор проводил атаки возле Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще четыре продолжаются до сих пор. Также противник нанес авиаудар по Богуславке.

На Краматорском направлении враг пытался идти вперед у Часова Яра и Ступочек. Силы обороны остановили четыре атаки захватчиков.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполевка, Торское и Серебрянка. Также город Лиман оказался сегодня под ударами вражеских авиабомб.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал 41 раз. Наши защитники отбили 32 штурмовых действия врага, еще ведутся девять боестолкновений. По имеющимся данным, в настоящее время потери врага на направлении составили 336 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийскую систему оккупантов.

На Кураховском направлении враг предпринял 57 попыток прорвать нашу оборону. 50 боестолкновений завершено, еще семь – до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения возле Трудового, Новоселки и Макаровки, в настоящее время два боестолкновения продолжаются. По Великой Новоселке оккупанты сегодня наносили удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Торецком направлении агрессор предпринял девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.

На Приднепровском направлении войска захватчиков предприняли четыре безрезультативных попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили. Враг ударил по Николаевке неуправляемыми ракетами.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, украинские воины за сегодня отразили 21 атаку врага, боестолкновения продолжаются.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 российских оккупантов. Удар был нанесен в ночь на 24 ноября в Курской области РФ.

Поражение произвели подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники поражают 90% военной техники, которую оккупанты страны-агрессора России бросают на поле боя. В настоящее время воины Сил обороны готовы к зиме и ухудшению погодных условий.