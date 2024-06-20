Советник главаря "ДНР" Дениса Пушилина Ян Гагин пострадал вблизи Донецка в результате атаки дронов. Вместе с террористом находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин, который также получил осколочные ранения.

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Об этом сообщили пропагандистские Telegram-каналы. Отмечается, что боевики в ночь на 20 июня находились в районе Еленовки с "гуманитарной миссией" для оккупантов и гражданских.

РосСМИ пишут, что их жизнь спасло якобы радиоэлектронное ружье. Оно, к сожалению, помешало дрону достичь своей цели, и тот сбросил снаряд не в террористов, а в 10-15 метрах от них.

По данным пропагандистов, Гришкин получил множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедра, а Гагин – осколочное ранение плеча и лица.

Ян Гагин родом из города Жуковский Московской области. РосСМИ позиционируют боевика как "эксперта в области безопасности" и "военно-политического аналитика". Также пропагандисты пишут, что прадед террориста в годы Второй мировой "боролся с бандами украинских националистов на западе Украины" – военные преступления у Гагина в крови.

До войны в Украине он побывал в горячих точках в Южной Осетии и Чечне. После "референдума" в Крыму 2014 помогал оккупантам освоиться на украденной украинской территории.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне мобилизовали местного жителя на временно оккупированных территориях Украины. Однако после получения оружия он расстрелял шестерых российских военных и скрылся.

– Позже стало известно, что украинец Юрий Галушко, совершивший расправу, вступил в ряды захватчиков, чтобы заработать средства на операцию, поскольку имел проблемы со зрением и частично был слеп. Его мотивом, вероятнее всего, стало то, что его мать, проживающая в Харькове, подверглась сильному обстрелу российских войск.

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