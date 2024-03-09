'Совпало по времени': Гуменюк прояснила, была ли направлена атака по Одессе на греческую делегацию

6 марта оккупанты нанесли удар по Одессе, когда там находились президент Украины и премьер Греции Кириакос Мицотакис в рамках официального визита. Однако пока нельзя точно утверждать, на что именно был направлен баллистический удар врага.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Вооруженных сил Юга Наталья Гуменюк 24 Канала. Она отметила, что удар был направлен на портовую инфраструктуру и этот эпизод совпал по времени с визитом делегации.

Она отметила, что российские силы продолжают терроризировать Юг Украины и приоритетом для них является припортовая инфраструктура.

"Можем констатировать, что удар баллистикой произошел по припортовой инфраструктуре. Сейчас работает следствие и оно однозначно определит и тип вооружения, которым был нанесен удар, и вероятную траекторию движения", – подчеркнула Гуменюк.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга отметила, что факт остается фактом: враг ударил по припортовой инфраструктуре Одесщины, когда там проходила международная встреча. Была ли атака российских сил направлена непосредственно на делегацию, будет установлена после расследования и сбора разведочных данных.

"Сейчас мы можем констатировать – удар был по припортовой инфраструктуре и по времени это совпало с визитом делегации", – сказала Наталья Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 марта войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, когда там находились с визитом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Напомним, что политики во время встречи в Одессе почтили память людей, погибших 2 марта. Трагедия произошла в результате попадания российского БПЛА "Шахед" в девятиэтажку.

Ранее сообщалось, что террористические войска России в ночь на 8 марта совершили атаку по Украине 37 дронами-камикадзе типа Shahed, направив большинство из них в Одесскую область. Там зафиксировано попадание с повреждением инфраструктурного объекта.

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