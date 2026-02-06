Создает прямую угрозу ядерной безопасности: в МАГАТЭ зафиксировали полсотни дронов возле украинских АЭС

На площадках Чернобыльской и Ривненской атомных электростанций на прошлой неделе мониторные миссии Международного агентства по атомной энергии зафиксировали более пятидесяти дронов страны-агрессора России. В частности, над ЧАЭС увидели сразу 44 БПЛА, а еще восемь – над РАЭС.

Указанные факты использования боевых дронов "создают прямую угрозу ядерной безопасности". Об этом говорится в отчете МАГАТЭ от 6 февраля по ситуации в Украине.

Атаки на АЭС

" На прошлой неделе на Чернобыльской АЭС обнаружили 44 дрона в зоне наблюдения. На Ровенской АЭС два дрона сначала зафиксировали в минувший вторник, еще шесть – в течение недели", – отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, "украинская электросеть снова стала объектом военной деятельности", что привело к "значительному влиянию на несколько регионов Украины и работу атомных электростанций". Более того – линии электропередач, соединяющие Украину с соседними странами, "были отключены, что повлекло каскад отключений линий электропередач" по всей стране.

"В результате, блок на одной АЭС отключился от сети из-за колебаний и автоматически выключился. Другие блоки на других АЭС были вынуждены уменьшить мощность. Чернобыльская площадка потерпела полную потерю внешнего электроснабжения и примерно час полагался только на собственные аварийные дизельные генераторы", – рассказал Гросси.

Потребность в ремонте

Гендиректор МАГАТЭ отдельно отметил, что для повышения надежности электроснабжения и устойчивости украинских АЭС необходимо провести масштабные ремонтные работы. Однако такие работы невозможны из-за боевых действий в стране, признал Гросси.

"Еще раз призываю к максимальной военной сдержанности и полного соблюдения Семи незаменимых принципов, чтобы эти ремонты могли быть проведены", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Россию уличили в неоднократных ударах по Чернобыльской АЭС. Так, один из ударов россиян пробил отверстие во внешней радиационной оболочке над четвертым энергоблоком, что повлекло предупреждение МАГАТЭ о потере основных функций безопасности саркофага. Более подробно о состоянии укрытия и возможных последствиях таких ударов читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!