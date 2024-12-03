Создание нового центра НАТО для координации помощи Украине отстает от графика: в Bloomberg раскрыли детали

Создание нового командного центра НАТО для координации помощи Украине отстает от графика. Ожидалось, что центр в немецком Висбадене начнет работу этой осенью, его коллектив должен был достичь 700 сотрудников.

Видео дня

Однако сейчас создание центра продолжается, а некоторые должности до сих пор не заполнены, потому что отдельные страны-партнеры не спешат отправлять обещанный персонал. Подробности сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

"Командование НАТО по поддержке безопасности и подготовки для Украины должно было открыться в Висбадене, Германия, этой осенью с 700 сотрудниками. Но центр все еще развивается, в нем работает несколько сотен сотрудников. Многие должности все еще не заполнены, поскольку страны не спешат посылать обещанный персонал, добавили люди, которые говорили на условиях анонимности для обсуждения щекотливых вопросов", – говорится в материале.

Создание этого командного центра было одним из ключевых обязательств, которые взяли на себя страны-члены Североатлантического альянса во время саммита НАТО в июле этого года.

Центр помог бы НАТО играть большую роль в координации координации военной помощи для Украины и обучения украинских военных. А это в свою очередь обеспечило бы большую предсказуемость помощи и обезопашивание ее от политических изменений в США, в частности на фоне опасений, что избранный президент Дональд Трамп может отменить американскую поддержку.

С начала полномасштабной агрессии РФ в 2022 году координацию военной помощи нашему государству осуществляет Контактная группа по обороне Украины. Председательствуют в ней США, представители более 50 стран-участниц группы регулярно собираются на американской базе "Рамштайн" в Германии. И, согласно заявлению Вашингтона, после создания командного центра НАТО контактная группа продолжит работу уже с ним.

"В середине октября, через две недели после вступления в должность, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился в Германию, чтобы посетить центр. Официальный представитель НАТО отметил, что командование все еще создается, его персонал находится как в Висбадене, так и в материально- технических центрах в восточной части альянса", – сообщает Bloomberg.

Напомним, ранее Рютте заявил, что баллистическая атака России по Днепру не удержит НАТО от военной помощи Украине. В Альянсе прекрасно понимают, что удар экспериментальным "Орешником" Москва нанесла с целью террора мирного населения Украины и запугивания ее партнеров. Однако такие действия, подчеркнул генсек НАТО, не изменят ход войны.