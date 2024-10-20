'Сознательный террор врага против наших людей': Зеленский привел статистику российских обстрелов за неделю

Россия в течение уходящей недели продолжала наносить удары по мирным населенным пунктам Украины. За последние семь дней захватчики запустили более 20 ракет разных типов и применили около 800 управляемых авиабомб.

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Также враг задействовал для ударов по Украине более 500 ударных дронов разных типов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который назвал действия РФ "сознательным террором" против украинцев.

В течение уходящей недели россияне применили против Украины более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных дронов разных типов.

За неделю РФ наносили удары по Херсонщине, Запорожью, Николаевщине, Сумщине, Днепропетровщине, Донетчине, Харьковщине.

"Ежедневно Россия наносит удары по нашим городам и громадам. Сознательный террор врага против наших людей... Объединенный ради защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору. Украина нуждается в больших средствах ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 20 октября россияне ударили по Кривому Рогу баллистикой. Известно о по меньшей мере 17 пострадавших, среди них спасатель.

Также сообщалось, что захватчики ударили по Сумщине. В результате атаки более 50 тыс. человек остались без света.

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