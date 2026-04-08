Спали посреди поля: в 152-й ОЕБр рассказали о "нюансе" с ликвидацией оккупантов на Покровском направлении

Российские захватчики не снижают интенсивность штурмовых действий на Покровском направлении. Впрочем, вражеская пехота почти не имеет никаких средств защиты и становится легкой целью для украинских защитников.

Недавно наши бойцы уничтожили двух оккупантов, которые легли спать среди поля без антидронових плащей за что и поплатились. Детали рассказала начальница отделения коммуникаций 152 отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры Екатерина Мирончук, сообщает "Суспільне".

Командование РФ игнорирует безопасность собственного личного состава

По словам пресс-секретаря, россияне пытаются осуществлять штурмы ночью, но не используют даже антидронових плащей.

"Как всегда, враг совсем не считается со своим личным составом, считает его расходным материалом. То есть если раньше они их еще прятали, чтобы их меньше "видели" дроны, они не отображались как тепловая сигнатура, то сегодня они просто идут и двигаются. Позавчера наши пилоты уничтожили двух военнослужащих, которые в разных участках просто легли спать среди поля", – подчеркнула она.

Враг возобновляет активность

Мирончук сообщила, что активность оккупантов на Покровском участке фронта возросла несколько недель назад, в частности увеличилось количество пехоты, техники и дронов для поражения живой силы. В ответ Силы обороны усилили работу беспилотных экипажей, чтобы противодействовать воздушным атакам врага.

"Для этого мы увеличили количество экипажей-перехватчиков, которые работают как на линии боевого соприкосновения, так и за пределами. Достаточно качественно работают, обучают личный состав путем привлечения к экипажам, которые имеют больший опыт", – резюмировала пресс-секретарь 152 ОЕБр.

Напомним, по словам представителей 7-го корпуса ДШВ Украины, армия РФ наращивает количество дальнобойной артиллерии на Покровском направлении и перебрасывает дополнительные штурмовые группы, пытаясь увеличить давление на Силы обороны Украины. Наши воины продолжают сдерживать агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле не оставляют своих намерений полностью захватить Донецкую область. В частности, оккупанты пытаются взять под полный контроль Гришино, потому что именно здесь враг хочет сформировать плацдарм.

