Спасал раненого побратима: на фронте погиб художник и скульптор из Одессы. Фото
На войне за свободу и независимость Украины погиб одесский художник и скульптор Михаил Муха. Защитник полег в бою, спасая раненого побратима.
Трагическое известие о гибели бойца сообщил экс-преподаватель Одесского театрально-художественного профессионального колледжа Борис Владимирский. В свое время в этом учебном заведении учились Михаил и его жена.
"На фронте погиб мой давний ученик Одесской театрально-художественной школы Михаил Муха, светлый, искренний, талантливый человек. Погиб, спасая раненого товарища. Светлая память Мише и надежда на возмездие агрессорам!
На фото Миша Муха с женой Женей Макиенко, также мой студент", – сообщил Борис Владимирский.
Михаила Муху в Одессе и Киеве знают как выдающегося художника и скульптора. С 2005 по 2008 год он работал на Киевской киностудии им. Довженко. Свое образование Михаил получил в Одесском театрально-художественном колледже, где работал в течение восьми лет, создавая декорации для кинематографии и театральных представлений.
Ранее сообщалось, что на фронте 12 февраля во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Андрей Невгод. У защитника Украины остались мама, папа и сестры.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 24-летний воин из Днепра Иван Кийко. Он был воспитанником "Пласта Днепра" и стал в защиту Украины, как только достиг совершеннолетия. Иван в свое время получил ранения в боях под Славянском, однако только выздоровел – сразу вернулся на фронт, к побратимам.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!