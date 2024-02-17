Спасал раненого побратима: на фронте погиб художник и скульптор из Одессы. Фото

На войне за свободу и независимость Украины погиб одесский художник и скульптор Михаил Муха. Защитник полег в бою, спасая раненого побратима.

Трагическое известие о гибели бойца сообщил экс-преподаватель Одесского театрально-художественного профессионального колледжа Борис Владимирский. В свое время в этом учебном заведении учились Михаил и его жена.

"На фронте погиб мой давний ученик Одесской театрально-художественной школы Михаил Муха, светлый, искренний, талантливый человек. Погиб, спасая раненого товарища. Светлая память Мише и надежда на возмездие агрессорам!

На фото Миша Муха с женой Женей Макиенко, также мой студент", – сообщил Борис Владимирский.

Михаила Муху в Одессе и Киеве знают как выдающегося художника и скульптора. С 2005 по 2008 год он работал на Киевской киностудии им. Довженко. Свое образование Михаил получил в Одесском театрально-художественном колледже, где работал в течение восьми лет, создавая декорации для кинематографии и театральных представлений.

Ранее сообщалось, что на фронте 12 февраля во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Андрей Невгод. У защитника Украины остались мама, папа и сестры.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 24-летний воин из Днепра Иван Кийко. Он был воспитанником "Пласта Днепра" и стал в защиту Украины, как только достиг совершеннолетия. Иван в свое время получил ранения в боях под Славянском, однако только выздоровел – сразу вернулся на фронт, к побратимам.